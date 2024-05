Pro Shots Duco Telgenkamp viert de 4-1

NOS Sport • vandaag, 15:59 • Aangepast vandaag, 19:51 Kampong en Rotterdam zien elkaar in hockeyfinale, Bloemendaal verrassend uitgeschakeld

De strijd om de landstitel in het hockey bij de mannen gaat tussen Rotterdam en Kampong. Rotterdam schakelde maandag verrassend favoriet Bloemendaal uit door 3-1 te winnen. In de andere halve finale van de play-offs van de Tulp Hoofdklasse was Kampong met 4-2 te sterk voor Oranje-Rood.

De eerste wedstrijd in de finale van de play-offs wordt gespeeld op zaterdag 25 mei. De return is een dag later.

Kampong vloog uit de startblokken tegen Oranje-Rood en scoorde snel dankzij Finn van Bijnen (1-0), maar daarna was Oranje-Rood eigenlijk wat sterker. De thuisploeg had meer balbezit en maakte via Thibeau Stockbroekx terecht de gelijkmaker (1-1).

Toch kwam Kampong weer op voorsprong, via een strafcorner van Jip Janssen (2-1). Toen de 3-1 viel, ook van Janssen, moest Oranje-Rood na de met 1-0 verloren eerste wedstrijd alles-of-niets gaan spelen. Doelman Pirmin Blaak, die tegen zijn zin in vertrekt bij de club en nu zijn laatste duel heeft gespeeld voor Oranje-Rood, werd naar de kant gehaald om een man meer te creëren. De ploeg uit Eindhoven ging vol aanvallen. Kampong profiteerde van de ruimte en kwam op 4-1 via Duco Telgenkamp.

Met een tip-in van Thijs Bams deed Oranje-Rood nog wat terug (4-2), maar daar bleef het bij. Kampong mag proberen de titel die ze voor het laatst in 2018 haalden, weer naar Utrecht te brengen.

Rotterdam verrast Bloemendaal

De Rotterdamse hockeyers versloegen eerder op de dag favoriet Bloemendaal in de andere halve finales van de play-offs met 3-1. De wedstrijd kende een spannende ontknoping, waarin Rotterdam aan het langste eind trok.

In het eerste onderlinge duel won Bloemendaal met 1-2, maar het was vandaag Rotterdam dat snel de voorsprong pakte met een doelpunt van Olivier Hortensius: 0-1.

1:29 Rotterdam schakelt verrassend favoriet Bloemendaal uit in play-offs

Hierna volgde een aantal strafcorners op rij voor Bloemendaal. Een shoot van Rotterdam leek door de VAR bij de derde poging verkeerd beoordeeld te worden en daarmee waren de lijstaanvoerders al vroeg, en vermoedelijk onterecht, hun referral kwijt.

De zesde strafcorner was dan eindelijk raak voor de thuisploeg. Marc Miralles legde de bal af op Thierry Brinkman en zijn schot werd uiteindelijk door Wiegert Schut van dichtbij binnen gewerkt voor de 1-1.

Pro Shots Guus Jansen (links) zit Dennis Warmerdam op de hielen.

Rotterdam kreeg even later een grote kans bij een strafcorner. De harde inzet van Pepijn van der Heijden werd knap met de stick weggewerkt door clubtopscorer Thierry Brinkman. In het tweede kwart bleef het levendig en waren er kansen over en weer.

Arthur van Doren van Bloemendaal kreeg een groene kaart na commentaar. Rotterdam-aanvoerder Jeroen Hertzberger kreeg daarna drie kansen, maar zag zijn pogingen geblokt worden.

Later was het alsnog raak via een prachtige goal van Dylan Lucieer, die rollend over het gras nog binnen kon tippen: 1-2.

Zinderende ontknoping

Na de rust stond Bloemendaal voor de derde keer met een man minder vanwege groene kaarten. Desondanks leek de ploeg van coach Rick Mathijssen Rotterdam ervan te weerhouden om de strijd te beslissen.

In het laatste zinderende kwart werd het echt billenknijpen voor Bloemendaal, toen Jasper Brinkman een zware overtreding beging op Hortensius. Dit kostte hem een gele kaart en een tijdstraf van tien minuten, met nog ongeveer evenveel tijd op de klok. Toch kon Rotterdam niet meteen profiteren en kwam het zelf ook even met tien man te staan.

Pro Shots Justen Blok

De grootste kansen waren wel voor de Rotterdammers en in het ultieme slot werd de overwinning binnengesleept. Met nog 25 seconden te gaan schoot Tjep Hoedemakers de 3-1 van dichtbij binnen en barstte Rotterdam in juichen uit.

Na de laatste toeter mocht Bloemendaal nog een strafcorner nemen om toch een shoot-out te forceren. De eerste werd met de voet geblokt en dus volgde er nog een poging. Deze eindigde over het doel en zo werd Rotterdam de eerste finalist.