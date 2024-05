ProShots

NOS Sport • vandaag, 15:28 • Aangepast vandaag, 19:36 Bloemendaal zet eerste stap richting finale play-offs, Kampong wint nipt

De hockeyers van Bloemendaal hebben de eerste stap gezet naar de finale van de play-offs door in de halve finale te winnen van Rotterdam (1-2). Rotterdam leek nog aardig wat weerstand te kunnen bieden in het begin, maar uiteindelijk bleek Bloemendaal toch een maatje te groot.

In de andere halve finale had Kampong eerder vandaag de eerste magere klap uitgedeeld an Oranje-Rood. In Utrecht werd het 1-0 in een wedstrijd waarin beide keepers een glansrol speelden. De returns worden maandag gespeeld.

Dat er bij de mannen een nieuwe landskampioen komt, is zeker. Pinoké, dat vorig jaar voor het eerst in de clubgeschiedenis de titel veroverde, eindigde als vijfde in de competitie en miste daardoor de play-offs.

Bloemendaal te sterk

Het duel tussen de nummer vier van de reguliere competitie, Rotterdam, en lijstaanvoerders Bloemendaal begon spectaculair met een vroege voorsprong voor de favorieten. De scheidsrechter paste goed de voordeelregel toe na een shoot van Rotterdam. Tom Hiebendaal profiteerde slim en zette de 0-1 op het bord voor Bloemendaal.

Nauwelijks veertig seconden na de openingstreffer kreeg Rotterdam de eerste strafcorner van de wedstrijd. Jeroen Hertzberger legde aan, maar de bal kwam tegen Thierry Brinkman. De tweede strafcorner die volgde eindigde naast het doel.

Rotterdam kwam steeds beter in de wedstrijd en vlak voor het einde van het eerste kwart kwam de gelijkmaker. Justen Blok dribbelde naar voren en gaf een strakke pass in de cirkel. En daar verlengde Timme van der Heijden de bal in het doel: 1-1.

NOS Het speelschema van de eerste ronde in de play-offs bij de mannen

In het tweede kwart hielden beide ploegen elkaar in bedwang met een aantal kansen voor Bloemendaal. Vooral clubtopscorer Brinkman (veertien goals) had wat mogelijkheden, maar hij had het vizier niet op scherp.

Bloemendaal bleef na de rust op zoek naar de nieuwe voorsprong en het wachten werd beloond. Een voorzet eindigde bij Casper van der Veen die vanuit de stuit de bal hard in het doel volleerde voor de 1-2. In het laatste kwart kon Rotterdam dat niet meer ongedaan maken, ondanks drie gevaarlijke strafcorners in de slotminuten.

'Duel tussen topkeepers'

Oranje-Rood eindigde in de reguliere competitie als tweede achter Bloemendaal, maar een rustige aanloop naar de play-offs kende de ploeg niet. Sterspeler Sam Lane raakte eerder dit jaar zwaar geblesseerd, coach Jeroen Baart moet vertrekken en topkeeper Primin Blaak is boos en heeft te kennen gegeven deze zomer de club ook te verlaten.

Amsterdam-SCHC live bij de NOS De tweede play-offwedstrijd van de Tulp Hoofdklasse vrouwen tussen titelverdediger Amsterdam en SCHC wordt maandag 20 mei live uitgezonden op NPO 1 en via een livestream in de NOS app en op NOS.nl. Het duel is vanaf 16.00 uur te zien.

De eerste play-offwedstrijd was nog maar nauwelijks begonnen toen Oranje-Rood-keeper Blaak gepasseerd werd. Kampong kwam op een 1-0 voorsprong door een schot in de kruising van Mats Maree. Onhoudbaar voor Blaak, die in december werd uitgeroepen tot beste hockeykeeper ter wereld.

Na rust stal Blaak wél de show door eerst een harde strafcornerpush van Janssen met zijn stick te pakken, en daarna met z'n legguards opnieuw. Ook de derde strafcorner van specialist Janssen hield hij tegen. Belangrijke reddingen, want in een wedstrijd met twee zeer goede keepers aan beide kanten - David Harte keepte bij Kampong - kan de strafcorner de doorslag geven.

1:04 Hockeyers Kampong delen in play-offs eerste tikje uit aan Oranje-Rood

Kampong speelde zoals verwacht creatief en aanvallend, al kreeg het na die vroege goal weinig echte kansen. Het behouden spelende Oranje-Rood leek tegen het einde van het derde kwart de Utrechtse ploeg in z'n greep te krijgen.

Het was te danken aan spectaculaire reddingen van Harte dat de gelijkmaker werd voorkomen. Een schot van Jelle Galema werd door Harte met de handschoen uit de cirkel getimmerd. Vlak daarna kwam de Ier gevaarlijk ver uit zijn doel om Galema opnieuw van scoren te weerhouden.