Ongeluk met helikopter Iraanse president Raisi, 'leven in gevaar'

In Iran wordt gevreesd voor het leven van president Ebrahim Raisi. Zijn helikopter kwam bij slecht weer neer in een onherbergzaam gebied. Een lokale overheidsfunctionaris gebruikt het woord crash.

Er wordt al uren naar de helikopter gezocht. Volgens de staatstelevisie hebben reddingswerkers het toestel gevonden, maar de Rode Halve Maan spreekt dat bericht tegen.

President Raisi vloog in een konvooi van drie helikopters. Volgens de Iraanse staatstelevisie was ook minister van Buitenlandse Zaken Hossein Amirabdollahian aan boord van de helikopter die het ongeluk had. De andere twee toestellen zouden wel veilig zijn geland.

Een Iraanse functionaris zegt tegen persbureau Reuters: "We zijn nog altijd hoopvol, maar de informatie die uit het gebied komt is zeer zorgwekkend." Via onder meer het Instagram-kanaal van de president wordt opgeroepen om te bidden. De staatstelevisie heeft de programmering stopgezet en zendt beelden uit van de gebeden.

'Helikopter gevonden'

De zoektocht naar de helikopter wordt bemoeilijkt door de weeromstandigheden. Het regent hard en er hangt een dichte mist. "De regio is een beetje ruig en het is moeilijk om contact met het toestel te maken." Volgens het Iraanse persbureau IRNA is de helikopter neergekomen in een bos.

Raisi kwam terug uit Azerbeidzjan, waar hij een gezamenlijk gebouwde dam bij een grensrivier had geopend. Zijn helikopter zou zijn neergekomen in de Iraanse provincie Oost-Azerbeidzjan, dicht bij de grens met Azerbeidzjan.

De Europese Commissie heeft op verzoek van Iran een satelliet ingezet om het gebied in kaart te brengen. Ook Azerbeidzjan en Irak hebben hulp aangeboden. De Iraanse Rode Halve Maan zegt dat veertig reddingsteams het toestel proberen te vinden. Ook zouden speurhonden en acht ambulances zijn ingezet.

Dit zijn beelden van de zoektocht:

0:55 Reddingswerkers zoeken naar de helikopter

De 63-jarige Ebrahim Raisi is sinds 2021 president van Iran. Hij volgde Hassan Rouhani op en was daarvoor de hoogste rechter van het land. Hij staat bekend als hardliner en oudgediende van het Iraanse regime. Ook wordt Raisi gezien als een protegé en mogelijke opvolger van de hoogste leider ayatollah Ali Khamenei.

Khamenei roept ook op te bidden voor de "eervolle president" en andere functionarissen die aan boord waren. Tegelijker zegt hij dat de inwoners zich geen zorgen moeten maken voor "verstoringen" in Iran en zegt dat er niets gaat veranderen in het land.

De conservatieve Raisi wordt door mensenrechtenorganisaties medeverantwoordelijk gehouden voor de executie van duizenden politieke gevangenen in 1988, aan het einde van de oorlog tussen Iran en Irak. Hij was lid van de zogenoemde 'commissie des doods', waarin hij met drie andere rechters bepaalde wie geëxecuteerd moesten worden. Raisi kreeg daardoor de bijnaam "de slager van Teheran".

Protesten

Onder zijn presidentschap werden de massale protesten na de dood van Mahsa Amini in 2022 gewelddadig de kop ingedrukt. Hij zei dat Iran "resoluut" moest omgaan met "degenen die zich verzetten tegen de veiligheid en rust van het land". Bij de protesten kwamen meer dan 500 demonstranten om het leven en duizenden mensen belandden in de gevangenis.

Iran is door zijn steun aan Hamas betrokken bij de oorlog in Gaza. Vorige maand viel Iran Israël aan met honderden raketten en drones, als vergelding voor het bombardement op het terrein van de Iraanse ambassade in Damascus, waarbij een hoge commandant van de Iraanse Revolutionaire Garde omkwam. De Iraanse raketten en drones werden bijna allemaal door Israël en bondgenoten onderschept.