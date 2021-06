Met Ebrahim Raisi als president slaat Iran nog conservatievere koers in

Ebrahim Raisi wordt, niet geheel verrassend, de nieuwe president van Iran. Hij kreeg volgens het staatspersbureau zeker 17,8 miljoen stemmen; andere kandidaten bleven steken op 1 tot 3,3 miljoen stemmen. De opkomst lijkt historisch laag te zijn.

De 60-jarige Raisi is de zeer conservatieve hoogste rechter van het land. Hij vertoeft al jaren in de inner circle van het regime en is loyaal aan de geestelijken die in Iran de dienst uitmaken. Voor hen was hij de favoriete kandidaat.

De weinig charismatische sjiitische geestelijke, die in 2017 nog van president Rohani verloor, werd in de religieuze stad Mashad in het noordoosten van Iran geboren. Hij is een trouwe bondgenoot van de hoogste leider ayatollah Ali Khamenei. Die zorgde ervoor dat er in de aanloop naar de verkiezingen geen serieuze concurrenten werden geselecteerd. De 82-jarige Khamenei lijkt Raisi als geschikte opvolger te zien, mocht hem de komende tijd iets overkomen.

Vrees voor verdere isolatie

Veel Iraniërs verwachten dat de binnenlandse koers onder Raisi conservatiever zal worden. Persoonlijke vrijheden zullen mogelijk nog weer verder worden ingeperkt. Iran heeft een jonge bevolking vol toekomstplannen en hun blik is veelal gericht op het Westen. Ze vrezen verdere isolatie met deze nieuwe president.

Conservatieve kiezers stemden op Raisi omdat hij de ideeën van islamitische revolutie belichaamt, waar hij vanaf het begin in 1979 bij betrokken is. Die kiezers zeggen dat hij het land weer sterk zal maken, de economie zal aanpakken en zich zal weren tegen de 'westerse vijand'.