NOS Nieuws • vandaag, 15:48 Iraanse media: ongeluk met helikopter president Raisi

Iraanse media melden dat er een ongeluk is gebeurd met de helikopter van president Ebrahim Raisi. Volgens de staatstelevisie maakte het toestel na 'een incident' een 'harde landing'. Wat er precies is gebeurd blijft onduidelijk, ook is niet bekend of er slachtoffers zijn.

Reddingswerkers proberen bij de helikopter te komen, maar worden gehinderd door slechte weeromstandigheden in het gebied, meldt persbureau AP.

De president vloog in een konvooi van drie helikopters. Volgens de Iraanse staatstelevisie was ook minister van Buitenlandse Zaken Hossein Amirabdollahian aan boord van de helikopter die het ongeluk had.

Het incident gebeurde in de buurt van de stad Jolfa in de provincie Oost-Azerbeidzjan, dicht bij de grens met Azerbeidzjan. Raisi had eerder op de dag een dam geopend in de provincie.