Reuters Ontmoeting Xi en Poetin vandaag in Peking

NOS Nieuws • vandaag, 09:34 Poetin bezoekt China: 'Warme en kameraadschappelijke gesprekken'

De Russische president Poetin is aangekomen in China voor een tweedaags staatsbezoek. Tijdens het bezoek zullen de twee gesprekken voeren over de oorlog in Oekraïne, de onderlinge handelsrelatie, Azië en de gezamenlijke geopolitieke rivaal: de Verenigde Staten.

In de ontmoeting vandaag haalden Poetin en Xi het belang van hun partnerschap nog eens aan. De twee leiders ondertekenden na hun eerste ontmoeting een gezamenlijke verklaring over het verdiepen van de "strategische partnerschap" tussen hun twee naties.

"De huidige relatie tussen China en Rusland is zuurverdiend, en de twee partijen moeten deze blijven koesteren", zei Xi tegen Poetin. De Russische president zei op een persconferentie in Peking met Xi dat de twee leiders gesprekken hadden gevoerd die "warm en kameraadschappelijk" waren geweest.

In een interview met het Chinese persbureau Xinhua voorafgaand aan zijn bezoek prees Poetin president Xi voor het opbouwen van het partnerschap met Rusland. "Ik koos ervoor China als eerste land te bezoeken na mijn herverkiezing vanwege het ongekend hoge niveau van het strategische partnerschap tussen onze landen", zei Poetin. De Russische president werd vorige week opnieuw beëdigd tot president van Rusland.

De ontvangst van Poetin door Xi vandaag:

Poetin en Xi hebben elkaar inmiddels meer dan 40 keer ontmoet. De twee landen kwamen in 2022 een 'onbegrensd partnerschap' overeen waarmee ze onder meer samen spanningen met het Westen het hoofd willen bieden. Xi reisde in maart 2023 voor het laatst naar Moskou, waar de twee elkaar aanspraken als "dierbare vriend" en complimenten uitwisselden. Poetin ging in oktober naar Peking voor een Nieuwe Zijderoute-conferentie.

Veel Chinese technologie

In het kielzog van Poetin is een grote Russische delegatie met ministers, hoge overheidsfunctionarissen en industriële leiders naar China afgereisd. Informele gesprekken tussen leiders van beide partijen gaan later vandaag van start. De net benoemde minister van Defensie van Poetin, Andrej Beloöesov, en de nieuwbakken secretaris van de Veiligheidsraad Sjojgoe zijn erbij, evenals minister van Buitenlandse Zaken Lavrov.

Rusland heeft de samenwerking met China harder nodig dan omgekeerd. China heeft Moskou diplomatieke steun geboden na de invasie van Oekraïne. Het is een van de belangrijkste exportmarkten voor Russische olie en gas, waarmee Rusland de oorlogskas kan vullen. Westerse regeringen zeggen bovendien dat China Rusland heeft geholpen sancties te weerstaan.

De VS zeggen dat China de levering van werktuigmachines, micro-elektronica en andere technologie aan Rusland, die wordt gebruikt om raketten, tanks, vliegtuigen en andere wapens te maken, enorm heeft uitgebreid. Volgens Amerikaanse schattingen kreeg Rusland in 2023 ongeveer 90 procent van alle micro-elektronica en ongeveer 70 procent van de werktuigmachines uit China.

Steun in oorlog Oekraïne

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken bezocht Peking eind vorige maand, deels om China's topdiplomaat Wang Yi te waarschuwen tegen verdieping van de militaire steun aan Rusland. Blinken zei toen dat "Rusland moeite zou hebben om zijn aanval op Oekraïne voort te zetten zonder de steun van China". Hij zei dat hij tegen Chinese functionarissen had gezegd dat "als China dit probleem niet aanpakt, wij dat wel zullen doen".

China pretendeert neutraal te zijn in het Oekraïense conflict, maar weigert Rusland te veroordelen en het een invasie van Rusland te noemen. Vorig jaar stelde Peking een vredesplan van twaalf punten voor. In dat plan werden de terreinwinsten van Rusland veiliggesteld. Het werd snel verworpen door Oekraïne en het Westen. Vandaag zei Poetin dat hij Xi "dankbaar was voor zijn pogingen 'de crisis in Oekraïne' op te lossen".