EPA Poetin en Sjojgoe tijdens een wandeltocht in de bergen in het zuiden van Siberië in augustus 2017

NOS Nieuws • gisteren, 21:40 Poetin stelt nieuwe minister van Defensie aan, Sjojgoe krijgt andere functie

De Russische president Poetin vervangt zijn defensieminister Sergej Sjojgoe. Andrej Beloöesov neemt de post van Sjojgoe over, zo heeft Poetin voorgesteld.

In een bericht op Telegram van het Hogerhuis (de Federatieraad) staat verder dat Sjojgoe op zijn beurt is benoemd tot secretaris van de Veiligheidsraad van de Russische Federatie.

Het Kremlin meldt dat Poetin in het nieuw te vormen kabinet wil dat "het ministerie van Defensie absoluut openstaat voor innovatie en nieuwe ideeën. Daarom koos hij voor Beloöesov", zo citeert persbureau Reuters het Kremlin.

Personele wijzigingen

Beloöesov was in de vorige regering van Rusland eerste vicepremier en bekleedde verschillende functies op economisch gebied. Zo was hij adviseur van Poetin voor economische kwesties. Hij nam ook in 2020 even de taken waar van premier Misjoestin, schrijft de Russische staatsomroep TASS.

In het Telegrambericht staan ook andere voorstellen voor ministersposten van Poetin. Zo blijft Sergej Lavrov minister van Buitenlandse Zaken en ook legerleider Gerasimov blijft op zijn post.

Poetin werd vorige week dinsdag beëdigd, waardoor hij zich tot 2030 opnieuw president van Rusland mag noemen.

In overeenstemming met de Russische wet trad het gehele Russische kabinet afgelopen dinsdag af, toen Poetin aan zijn vijfde presidentiële termijn begon. Het is nu duidelijk dat Poetin het begin van zijn nieuwe termijn aangrijpt om hier en daar personele wijzigingen aan te brengen.

Vakantie in Siberië

De 68-jarige Sjojgoe gold jaren als een vertrouweling van Poetin. Van minister voor Rampenbestrijding klom hij in 2012 op naar Defensie, al was hij zelf nooit in dienst van het leger geweest. In Nederland zal de minister vooral bekend zijn van het moment dat president Poetin beval zijn nucleaire troepen in hogere staat van paraatheid te brengen: gezeten aan een lange tafel was het toen Sjojgoe die beloofde die opdracht uit te voeren.

Als bewijs van de goede band tussen de Russische opperbevelhebber en zijn hoogste generaal publiceerde het Kremlin geregeld foto's van de twee op vakantie in Siberië, trekkend door de bossen of rijdend door de sneeuw in een terreinwagen.