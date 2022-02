Rusland brengt eenheden met kernwapens in verhoogde staat van paraatheid

NAVO-chef Stoltenberg noemt het "gevaarlijke retoriek" en vindt Poetins gedrag onverantwoord. Hij zei niet of de NAVO met extra maatregelen komt.

"We zijn in staat ons te verdedigen, maar laten we ook duidelijk benoemen wat hier gebeurt", reageerde Witte Huiswoordvoerder Psaki. "Poetin fabriceert dreigingen om verder geweld te rechtvaardigen. Dat zien we keer op keer."

Verhuld dreigement

Poetin had al gedreigd dat landen die zich met het conflict in de Oekraïne zouden bemoeien te maken krijgen met "consequenties zoals jullie nog nooit in je geschiedenis hebben gezien". Dat werd internationaal al opgevat als een verhuld dreigement met kernwapens.

Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft al eens voorspeld dat Moskou met de inzet van kernwapens kan dreigen om zijn gelijk te halen. "Rusland denkt onterechte dat een dreigement met nucleaire escalatie of het daadwerkelijk als eerste inzetten van kernwapens een conflict kan de-escaleren op voor Rusland gunstige voorwaarden", valt te lezen in de Nuclear Posture Review van het Pentagon.

Grootste kernmacht op aarde

Kernwapens kunnen worden gebruikt door vliegtuigen, schepen en onderzeeërs, of afgeschoten worden met raketten. Met naar schatting 4000 kernkoppen is Rusland de grootste nucleaire macht op aarde, op de voet gevolgd door de VS. Het land heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd om het Sovjetarsenaal uit de Koude Oorlog te moderniseren.

Zeven anderen landen beschikken ook over atoombommen: China, Groot-Brittannië, Frankrijk, Pakistan, India, Israël en Noord-Korea.