Kent het 'Onbegrensde Partnerschap' tussen China en Rusland grenzen?

Hartelijke woorden waren er begin februari, toen Vladimir Poetin als een van de weinige staatshoofden langskwam bij de opening van de Olympische Spelen in Peking. "De vriendschap tussen beide staten kent geen grenzen, samenwerking wordt op geen enkel terrein uitgesloten."

Nu blijkt dat zelfs de oorlog in Oekraïne geen tweespalt kan veroorzaken in dat "Onbegrensde Partnerschap". Peking uitte meermaals kritiek op westerse sancties en weigert vooralsnog kleur te bekennen. Kritiek op Poetin is er niet: de inval van het Kremlin in Oekraïne wordt niet veroordeeld. Rusland zou China hebben gevraagd om militaire steun.

Het blijft ongewis wat China precies wist over de ophanden zijnde inval toen Xi Jinping het meest vergaande partnerschap met Poetin tot nu toe aanging. The New York Times schreef eerder dat waarschuwingen vanuit de VS daarover in de wind werden geslagen. Informatie van Amerikaanse veiligheidsdiensten over de Oekraïne-invasie zou gedeeld zijn met de Chinezen, waarop Peking het zou hebben doorgespeeld aan het Kremlin.

Chinese vlaggen uitverkocht

De late evacuatie van Chinese staatsburgers zou erop kunnen wijzen dat Peking de omvang van de oorlog mogelijk heeft onderschat. Al in januari verliet niet-essentiële staf van de Amerikaanse ambassade Kiev, burgers werd aangeraden datzelfde te overwegen. In februari volgden veel landen de exodus, waaronder Nederland. China deed dat niet. Pas een dag na de inval, door Peking net als Moskou een 'speciale militaire operatie' genoemd, kwam China met een soortgelijk advies aan de bijna 6000 Chinezen in Oekraïne.

De Chinese ambassade in Kiev raadde Chinezen in Oekraïne in eerste instantie aan de strategie te volgen uit de nationalistische bioscoophit Wolf Warrior II, waarin Chinezen op de vlucht uit oorlogsgebied in een fictief Afrikaans land ruim baan werd gegeven toen ze met de Chinese vlag wapperden. Vlaggen in de Oekraïense hoofdstad waren in een mum van tijd uitverkocht, maar het advies werd daags erna alweer ingetrokken: toch te riskant. Bij de daaropvolgende evacuatie raakte later zeker één Chinees gewond.

Waar de Chinese vlag precies voor staat in dit conflict, is nog altijd niet helemaal duidelijk. Zelf beschouwt Peking zich als vredesstichter. Een neutrale partij die oproept tot dialoog. "Men zal niet willen worden gezien als een land dat expliciet partij kiest voor Rusland en stuurt humanitaire hulp aan Oekraïne om sympathie te tonen", zegt onderzoeker Alexander Gabuev van het Carnegie Moscow Center, een denktank. De vriendschap met Moskou mag niet de toch al stroeve handelsrelatie met de Europese Unie verder verslechteren, zo is de gedachte in Peking.