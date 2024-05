ANP Demonstranten spuiten een brandblusser leeg op de politie

NOS Nieuws • vandaag, 17:29 • Aangepast vandaag, 19:11 ME grijpt in bij pro-Palestijns betoging Universiteit van Amsterdam

De politie in Amsterdam is bezig met het beëindigen van de pro-Palestijnse protesten bij gebouwen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Het Binnengasthuisterrein in het centrum van de stad wordt sinds gisteren door demonstranten bezet. Op de Oudezijds Voorburgwal en de Grimburgwal er vlakbij zijn barricades opgeworpen, waardoor ook andere gebouwen van de universiteit niet te gebruiken zijn.

Er zijn confrontaties tussen de demonstranten en de mobiele eenheid. Betogers belaagden de politie door brandblussers leeg te spuiten en met voorwerpen te gooien. ME'ers deelden klappen uit aan demonstranten. Een onbekend aantal mensen is aangehouden.

De politie gebruikt shovels om een eind te maken aan de barricades. Die zijn gemaakt met onder meer kantoormeubilair, ladders en stenen. Een deel van het materiaal is door agenten in de gracht gegooid. Daar zijn ook politieboten en jetski's te zien.

Op het terrein van het universiteitsgebouw waren aan het begin van de avond nog zeker honderd betogers aanwezig. Daarbuiten zijn naar schatting nog een paar honderd demonstranten, die door de ME worden verdreven.

Veiligheid omwonenden

De ontruiming ging van start nadat de UvA aangifte had gedaan, onder meer omdat er in de gebouwen vernielingen waren aangericht. Ook zou de veiligheid voor omwonenden in het geding zijn. "Bovendien kan het onderwijs in de Oudemanhuispoort niet doorgaan", laat de universiteit weten.

Dit zijn de eerste beelden van de ontruiming:

1:33 Politie begonnen met beëindigen studentenprotesten bij UvA

De actievoerders willen dat de universiteit de banden verbreekt met Israëlische instellingen die "medeplichtig zijn aan de onderdrukking, apartheid en genocide in Palestina". Aan het eind van de middag werd duidelijk dat ook een tweede gesprek tussen een afvaardiging van de demonstranten en het universiteitsbestuur op niets was uitgelopen.

"Er zit geen ruimte in de eisen die de actievoerders hebben geformuleerd", aldus de universiteit. "En de UvA kan niet aan alle eisen tegemoetkomen." De vertegenwoordigers van de betogers hebben een andere lezing. "De UvA heeft besloten de onderhandelingen te stoppen", laten zij weten. "Wij wilden morgen verder, maar dat hebben ze afgewezen."

De groep betogers bestaat volgens de politie niet alleen uit studenten, "maar ook uit personen die niet verbonden zijn met de universiteit en bewust de confrontatie willen zoeken met de politie".

In dit artikel lees je meer over wie de demonstranten zijn en wat ze met hun acties willen bereiken.

De burgemeester van Amsterdam, de politie en de hoofdofficier van justitie zeggen grote zorgen te hebben over "de vorm die het protest in en rond de UvA-gebouwen heeft aangenomen". Ze zeggen het niet te accepteren dat demonstranten "andermans eigendommen vernielen en de openbare ruimte blokkeren".

ANP Met shovels worden de barricades verwijderd

ANP Een van de barricades die de betogers hebben opgeworpen

NOS Een deel van de barricades verdwijnt in het water

ANP Agenten en betogers tegenover elkaar

ANP De ME houdt betogers tegen

NOS Een onbekend aantal mensen is aangehouden

De pro-Palestijnse protesten bij de Universiteit van Amsterdam begonnen maandag met de bezetting van de campus van de universiteit, op het Roeterseiland. Die actie werd in de nacht door de politie beëindigd. Daarbij werden 140 mensen aangehouden.

De gemeenteraad van Amsterdam komt vrijdag terug van reces voor een spoeddebat over de protesten bij de universiteit.

Politiek Den Haag

Vanuit de Haagse politiek klonken er vandaag afkeurende reacties van onder meer PVV-leider Wilders. "Het is goed dat er wordt opgetreden", zei hij. "Hoe eerder, hoe harder, hoe vaker, hoe beter." BBB-leider Van der Plas spreekt van "complete anarchie". "Dit gaat mij allemaal veel te ver."

Demissionair onderwijsminister Dijkgraaf zei dat universiteiten een veilige plek moeten zijn voor iedereen. "Het is goed dat er kritiek is, kritiek op de wereld. Daar is de universiteit ook voor, maar dat moet wel volgens de academische regels."

0:42 Pro-Palestijnse betogers weggehaald van terrein Universiteit Utrecht