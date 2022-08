ANP

In samenwerking met Omroep West NOS Nieuws • vandaag, 16:05 Weer incidenten bij studentenverenigingen, TU Delft deelt waarschuwingen uit

De TU Delft heeft twee studentenverenigingen een officiële waarschuwing gegeven. Aanleiding daarvoor zijn twee incidenten in het afgelopen jaar.

Bij de vereniging Virgiel werd in mei een student in glasscherven op de grond gegooid en vervolgens werd al zijn kleding van zijn lichaam getrokken, schrijft Omroep West. Bij het Delfts Studenten Corps (DSC) werden vorig jaar nieuwe leden met kaarsvet overgoten en vlogen er haren in de brand.

Het corps heeft naast de waarschuwing ook een straf gekregen, omdat ze in 2018 ook in de fout zijn gegaan. Volgens het bestuur van de universiteit is er daarna te weinig gedaan om "de cultuur van sociale onveiligheid" te veranderen. Daarom is de vereniging ook niet welkom bij de opening van het academische jaar en bij de verjaardag van de universiteit.

Het incident met het kaarsvet vond een jaar geleden plaats. De TU Delft heeft er volgens de regionale omroep bewust voor gekozen om de sanctie nu pas bekend te maken, omdat het nu - vlak voor de opening van het nieuwe collegejaar - meer impact zou hebben. "Vandaar deze, zij het late, besluiten", aldus een woordvoerder.

'Geen excuus'

Voorzitter Lucas Honée van studentenvereniging Virgiel zegt geschrokken te zijn van het incident en achter de maatregelen te staan. "We hopen dat zoiets niet nog eens plaatsvindt en daar werken we ook aan. We zijn als bestuur tekort geschoten. Wij waren ook in het pand toen dit gebeurde. Dat we niet in de zaal waren, vind ik geen excuus."

De officiële waarschuwingen komen aan de vooravond van de nieuwe ontgroeningsperiode. Deze week leren studenten tijdens de introductieweek Owee Delft en de studentenverenigingen kennen. In de komende weken sluiten ze dan aan bij een vereniging, waarna dus de ontgroeningsperiode volgt.