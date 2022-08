Nationaal Fotopersbureau

NOS Nieuws • gisteren, 22:25 'Besluit Amalia om nu niet bij corps te gaan, gaat in tegen traditie'

Kroonprinses Amalia besloot vandaag om dit collegejaar geen lid te worden van het Amsterdamse studentencorps A.S.C./A.V.S.V. Daarmee breekt ze met een langlopende traditie. Haar vader Willem-Alexander, oma Beatrix en overgrootmoeder Juliana waren namelijk allemaal lid van een studentenvereniging, net als veel andere Oranjes.

Koninklijk Huis-verslaggever Jozephine Trehy vindt het besluit opvallend. Zij haalt het boek aan dat cabaretier Claudia de Breij vorig jaar over Amalia schreef. Daarin zei de kroonprinses dat ze veel zin had om lid te worden van een studentenvereniging.

Dat ze voorlopig afziet van een lidmaatschap is volgens staatsrechtkenner Peter Rehwinkel "heel bijzonder". Volgens Rehwinkel zet de kroonprinses een stap die haar vader, de koning, eigenlijk had willen zetten.

Rehwinkel: "Haar vader wilde niet studeren in Leiden en ook niet lid worden van een studentenvereniging. Uiteindelijk heeft hij beide wel gedaan. De kroonprinses gaat studeren in Amsterdam en niet bij een studentenvereniging. Ze doet dus eigenlijk wat haar vader zich had voorgenomen."

Afwijken

Ook met haar besluit om in Amsterdam te studeren wijkt Amalia af van wat gebruikelijk is voor troonopvolgers. Meestal studeren ze aan de Universiteit Leiden: de Oranjes zijn er al sinds 1575 aan verbonden. In dat jaar werd de universiteit gesticht.

En ook prinses Beatrix was lid van de Vereniging van Vrouwelijke Studenten. Hieronder foto's van die tijd:

ANP Prinses Beatrix te paard bij de viering van het twaalfde lustrum van de Vereniging van Vrouwelijke Studenten (1960)

ANP De prinsessen Beatrix en Margriet, aanwezig bij de dertiende lustrumviering (1965)

Beatrix studeerde rechten en sociologie aan de Universiteit Leiden. Dat vakkenpakket breidde ze uit met onder meer staatsrecht en economie. Ze behaalde de titel doctorandus, nadat ze met een 8,5 was geslaagd voor haar doctoraalexamen.

Toen Willem-Alexander studeerde, woonde hij in een studentenhuis aan het Rapenburg met drie huisgenoten. Hij studeerde in zes jaar af. De discipline die studeren met zich meebrengt vond Willem-Alexander lastig, gaf hij toe: "Als je er drie keer niet bent, heb je al een 1 voor aanwezigheid en dat cijfer bepaalt je eindcijfer voor 20 of 25 procent."

De scriptie van de toenmalige kroonprins, waar hij een 8 voor haalde, ging over de Nederlandse reactie op het standpunt van de Franse generaal De Gaulle over de NAVO. Volgens zijn begeleider Henk Wesseling was Willem-Alexander "wel intelligent, maar geen intellectueel".

Foto's van die tijd:

Nationaal Fotopersbureau De prins wordt in het water geslingerd voor zijn ontgroening, op de camping Dijk en Burg in Noordwijkerhout (1987)

Marc de haan / hollandse hoogte Willem Alexander (links) bij de KMT Minerva raprace (1991), een race over het Rapenburg als deel van de ontgroening van eerstejaars

Amalia's voorgangers sloten zich wel bij een vereniging aan. Zo was koning Willem-Alexander lid van de Leidse Studenten Vereniging Minerva. Prinses Juliana was lid van de Vereniging van Vrouwelijke Studenten, dat later onderdeel van Minerva werd.

Het Amsterdamse studentencorps, waar Amalia lid van wilde worden, raakte recentelijk hevig in opspraak door seksistische uitspraken van leden op een besloten feest. Beelden daarvan lekten uit.

Dat is een omgeving waar een toekomstige koningin van Nederland zich momenteel niet moet willen begeven. Staatsrechtkenner Peter Rehwinkel

Dat Amalia nu afziet van lidmaatschap, laat volgens Rehwinkel zien dat haar "maatschappelijke antenne" goed werkt. Toch kwam de beslissing om niet toe te treden vermoedelijk niet alleen van Amalia, stelt Rehwinkel. Haar ouders waren er volgens hem bij betrokken.

"Die rel is van een paar weken geleden. Vrouwen werden tijdens een feestje hoeren en sperma-emmers genoemd. Dat is een omgeving waar een toekomstige koningin van Nederland zich momenteel niet moet willen begeven."

Een verkeerde keuze op dit moment zou voor imagoschade kunnen zorgen, waar Amalia lang last van kan hebben. Haar vader maakte dat ook mee, stelt Rehwinkel. De studententijd van Willem-Alexander verliep namelijk alles behalve geruisloos.

Willem-Alexanders liefdesleven en drinkgedrag werden breed uitgemeten in de roddelbladen. Verder kreeg hij de bijnaam 'Prins Pils', tot zijn eigen ongenoegen. Ook werd er openlijk getwijfeld aan of hij wel geschikt zou zijn om later koning te worden.

Nu niet, later wel?

Rehwinkel sluit overigens niet uit dat Amalia in de toekomst alsnog toe zal treden tot het corps. Ook Trehy denkt dat Amalia later lid zou kunnen worden van de vereniging. "Het enige wat de Rijksvoorlichtingsdienst zegt, is dat de prinses nú geen lid wordt. Dat zou kunnen betekenen dat ze dat bijvoorbeeld volgend jaar of het jaar erna wel lid wordt, maar voor nu is dat niet duidelijk."