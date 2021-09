Claudia de Breij schrijft boek over Amalia vanwege 18e verjaardag

Prinses Amalia wordt op 7 december 18 jaar. Vanaf dat moment kan ze zich incidenteel uitspreken, weliswaar onder ministeriële verantwoordelijkheid. Waarschijnlijk zal ze vanaf dat moment ook vaker te zien zijn.

Vanaf die leeftijd heeft de prinses ook wettelijk recht op een toelage. Dat is zo'n 1,6 miljoen euro per jaar. Eerder dit jaar schreef de prinses al een brief waarin ze tot het einde van haar studie ze afziet van het inkomensdeel van haar uitkering. Dat is ongeveer 300.000 euro.

Het overige deel is bedoeld voor voor personele en materiële uitgaven. In de brief schreef ze ook dat "zolang zij geen hoge kosten zal maken in haar functie als Prinses van Oranje" ook de onkostenvergoeding terugstort.