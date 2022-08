Amalia nu geen lid van studentencorps Amsterdam waar seksistische speech werd gehouden

De afgelopen tijd ontstond ophef over seksistische uitlatingen door mannelijke leden van het Amsterdamse studentencorps. Zij deden hun uitspraken in speeches tijdens een diner ter ere van een lustrumviering in Amsterdam. Een deel van de toespraken bij het mannendiner is op videosite Dumpert gezet.

Meer toezicht tijdens ontgroening

In de biografie over prinses Amalia van Claudia de Breij zei de prinses dat ze tijdens haar studie wel bij het corps zou willen. "Met een jaarclub, alles erop en eraan." Haar vader koning Willem-Alexander was in zijn studietijd in Leiden lid van het studentencorps Minerva.