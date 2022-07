Bestuursvoorzitter Amsterdams studentencorps vertrekt na seksisme-rel

Vos betreurt dat ze "een aantal situaties en risico's" heeft onderschat. "Het blijkt dat er bij een groep leden binnen het ASC/AVSV de behoefte bestaat tegen de basisprincipes van het cultuurveranderingsproces in te blijven gaan." Ook ontbreekt het vermogen om het eigen of andermans gedrag te verbeteren, voegt ze eraan toe.

Lijn in het zand

Een groep vrouwelijke leden van het Amsterdamse corps schreef een brief over het seksistische gedrag aan het bestuur. Vos laat weten onder de indruk te zijn van de vrouwen die "samen een lijn in het zand" hebben getrokken.

Vos schrijft dat zij zich het afgelopen jaar heeft ingezet om een cultuurverandering binnen het corps te bewerkstelligen. De "recente, pijnlijke gebeurtenissen" tonen volgens haar aan dat er nog een lange weg is te gaan. De ophef van afgelopen week heeft een beweging op gang gebracht, schrijft Vos. "Ik had verwacht dat deze beweging langzaam kabbelend op stoom zou komen, maar in de praktijk blijkt dat er een grote golf is ontstaan."