NOS Nieuws • vandaag, 20:20 • Aangepast vandaag, 21:21 Gewapende man probeert FBI-kantoor in Ohio binnen te komen

Een man met een automatisch wapen en een spijkerpistool heeft geprobeerd om een kantoor van de FBI in Cincinnati in de staat Ohio binnen te komen. Daarop werd het alarm in het kantoor geactiveerd en vluchtte de man weg. Tijdens de achtervolging die leidde naar het 80 kilometer verderop gelegen Wilmington, werden er schoten gewisseld. Het is nog niet duidelijk of de man is gearresteerd.

Wie hij is en wat zijn motief is, is nog niet duidelijk. De poging het FBI-gebouw binnen te dringen komt op een moment dat er veel dreigementen tegen de federale politiedienst worden geuit. Maandag doorzocht de FBI het huis van Donald Trump in Florida op zoek naar documenten met staatsgeheime informatie die Trump uit het Witte Huis zou hebben meegenomen. Aanhangers van Trump zien het onderzoek van de FBI als politiek gemotiveerd.

De rechter die de huiszoeking heeft goedgekeurd is veelvuldig bedreigd. Trump-aanhangers buiten en binnen de politiek hebben opgeroepen de FBI "kapot te maken" en zelfs een burgeroorlog te starten. De Amerikaanse veiligheidsdiensten zijn daarom zeer alert op alle dreigingen rond personen en instellingen die betrokken zijn bij het onderzoek naar Trump. De FBI heeft personeel aangeraden niet bij demonstranten in de buurt te komen en FBI-pasjes niet zichtbaar te dragen.

In verband met de achtervolging hebben de autoriteiten in een straal van een mijl rond de snelweg de wegen afgesloten. Bedrijven en inwoners wordt aangeraden deuren gesloten te houden. Het is onduidelijk of de dreiging helemaal voorbij is. Op een persconferentie sprak de politie ervan dat de man "is ingesloten, maar nog niet in hechtenis is".

Huiszoekingsbevel

De Amerikaanse minister van Justitie Garland sprak een paar uur na het incident de pers toe. Daarbij ging hij niet concreet in op het voorval in Cincinnati. Wel zei Garland dat hij het zich zeer aantrekt dat de integriteit van de FBI in twijfel getrokken wordt: "Onder mijn leiding wordt de wet bij iedereen gelijk toegepast, zonder angst en zonder gunsten te verlenen."

Garland ging ook niet inhoudelijk in op het FBI-onderzoek naar Trump. Wel zei hij persoonlijk te hebben goedgekeurd dat de FBI toestemming aan een rechter zou vragen om de villa van Trump te doorzoeken.

Wat het Amerikaanse ministerie van Justitie betreft wordt het huiszoekingsbevel zo snel mogelijk openbaar gemaakt, vanwege "het grote publieke belang" dat er mee gemoeid is. Een rechter moet daarover beslissen, Trump kan er bezwaar tegen aantekenen.