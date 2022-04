Leider van Proud Boys bekent schuld rond plannen Capitoolbestorming

Een van de leiders van de Amerikaanse rechtsextremistische groep Proud Boys heeft bekend dat hij betrokken was bij het plan om het Capitool te bestormen. Daarmee wilden Trump-aanhangers in januari vorig jaar voorkomen dat Joe Bidens verkiezingsoverwinning officieel zou worden.

De 34-jarige Charles Donohoe, leider van het chapter uit North Carolina, bekende voor de rechter in Washington ook dat hij politieagenten heeft aangevallen. Hij stemde ermee in om met de openbaar aanklagers samen te werken tegen medeverdachten van Proud Boys. Donohoe zit sinds vorig jaar vast en is het tweede lid dat schuld bekent.

De leider van de groep, Enrique Tarrio, bekende eerder deze week geen schuld. Hij was niet aanwezig in het Capitool tijdens de bestorming, maar volgens de openbaar aanklagers regelde hij versleutelde chats met Proud Boys-leden in de weken voorafgaand aan de bestorming en belde hij tijdens de bestorming met een lid in het gebouw.

Op 6 januari 2021 bestormde een woedende menigte Trump-supporters het Capitool, waar op dat moment het Huis van Afgevaardigden en de Senaat bijeen waren om de verkiezingsuitslag te bevestigen. Er vielen vier doden. Ruim 700 mensen worden strafrechtelijk vervolgd voor hun acties die dag. Een aantal heeft een celstraf opgelegd gekregen.

'Stand back and stand by'

Proud Boys omschrijft zichzelf als 'een pro-Westerse en broederlijke organisatie'. De groep bestaat uit mannen die openlijk (politiek) geweld steunen. Ze zijn tegen immigratie, voor de wapenwet en staan voor de traditionele rolverdeling tussen man en vrouw.

De groep kwam in de schijnwerpers te staan toen toenmalig president Trump zich in een tv-debat tot hen richtte en zei: "Stand back and stand by", oftewel: "Houd jullie gedeisd en blijf paraat."