Krijgt Trump met Twitter-alternatief 'Truth Social' zijn megafoon terug?

Uiteindelijk kan een platform niet voor altijd draaien op investeringen, er zal een verdienmodel moeten komen. Een advertentiemodel ligt het meest voor de hand. Hoe meer gebruikers er zijn, hoe interessanter het platform is voor bedrijven om te adverteren.

Platform kan alles verwijderen

Een belangrijk verschil tussen Truth Social en andere platforms zou de moderatie moeten zijn. De belofte "vrij van politieke discriminatie" suggereert minder ingrijpen. De vraag is wat het in de praktijk betekent. Michael Klos, die aan de Universiteit Leiden onderzoek doet naar online vrijheid van meningsuiting, wijst erop dat het platform zich in de algemene voorwaarden het recht voorbehoud om álles wat het niet aanstaat te verwijderen.

Dat Trump zijn naam verbindt aan dit platform, zal zeker helpen om er aandacht voor te krijgen. De uitdaging is echter om onderscheidend te zijn van andere alt-right-platforms. Zo is er Gettr, van voormalig Trump-adviseur Jason Miller, Gab en Parler, met als grote investeerder Rebekah Mercer, dochter van multimiljonair Robert Mercer.

Volgens Sanne Kruikemeier, assistent-hoogleraar politieke communicatie aan de Universiteit van Amsterdam, dient het platform van Trump twee doelen. "De eigen achterban bereiken en berichten verspreid krijgen buiten het platform zelf. Dat laatste is voor Trump nóg belangrijk. Hij wil weer het grootste publiek bereiken."

Daarvoor heeft de oud-president een tweetrapsraket nodig, zegt Kruikemeier. Na publicatie heeft hij media nodig die zijn boodschap bekendmaken aan het grote publiek. Alleen is de nieuwswaarde nu veel minder groot.

Nog stevigere filterbubbel

Kruikemeier maakt zich daarnaast wel zorgen over het feit dat des- en misinformatie waarschijnlijk veel minder zal worden tegengesproken. "Dat kan zorgen voor een nog stevigere filterbubbel." Klos denkt juist dat het niet erg is als er platforms zijn waar desinformatie minder wordt bestreden, dat draagt bij aan de pluriformiteit. Zolang het maar niet illegaal is.

Daarbij merkt hij wel op dat er natuurlijk het risico is dat desinformatie omslaat in illegaal handelen. Het beste voorbeeld daarvan is precies de reden dat Twitter en Facebook Trump de toegang ontzegden: de Capitoolbestorming.