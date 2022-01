Trumps advocaat Giuliani gedagvaard in onderzoek Capitoolbestorming

De advocaat van de Amerikaanse oud-president Trump, Rudy Giuliani, is gedagvaard in het onderzoek naar de bestorming van het Capitool in januari vorig jaar. De commissie die namens het Huis van Afgevaardigden onderzoek doet naar de gebeurtenissen wil hem op 8 februari horen. Ook twee andere advocaten van Trump, Sidney Powell en Jenna Ellis, en een politiek adviseur zijn opgeroepen.

De commissie zegt dat ze onjuiste theorieën over verkiezingsfraude uitdroegen, de verkiezingsuitslag probeerden te veranderen of in direct contact stonden met Trump over de poging om het tellen van de stemmen te stoppen.

In de dagen na de verkiezingen van november 2020 spande het juridische team van Trump tientallen rechtszaken aan waarin werd beweerd dat er op grote schaal fraude was gepleegd. De rechters in de diverse zaken gingen daar niet in mee, ook hoge functionarissen uit de regering van Trump noemen het een leugen.

Release the Kraken

Powell, Giuliani en Ellis spraken samen op een persconferentie van Trump op 19 november, enkele dagen na de verkiezingen. Ze zwoeren de winst van Biden af te pakken. Powell zei toen: "I'm going to release the Kraken", "Ik ga de de Kraken loslaten". Dat is een bekend citaat uit de film Clash of the Titans, dat verwijst naar een mythologisch zeemonster dat wordt losgelaten en chaos veroorzaakt.

Door documenten vrij te geven over de verkiezingen wilde ze aantonen dat Biden op frauduleuze wijze de overwinning had gegrepen. Eenmaal wereldkundig gemaakt, bleek dat bij sommige beschuldigingen geen bewijs werd aangedragen. Andere aantijgingen hielden niet stand in de rechtbank.

'Politiek theater'

Over Giuliani oordeelde een rechter in juni al dat hij aantoonbaar onjuiste en misleidende informatie had gedeeld over verkiezingsfraude. Daarop werd zijn New Yorkse advocatenvergunning ingetrokken. De advocaat van Giuliani zegt nu dat de dagvaarding "politiek theater" is en dat er niets is waar zijn cliënt een verklaring over kan geven in het Huis van Afgevaardigden.

De commissie kreeg in november al toestemming van de rechter om Witte Huis-documenten van rond de bestorming in te zien. Het gaat onder meer om telefoondata, bezoekerslogboeken, handgeschreven notities en vertrouwelijke gesprekken met medewerkers. De commissie zou van plan zijn deze zomer een tussentijds rapport over de bestorming te presenteren, en in de herfst een eindrapport.