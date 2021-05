Trump Organization wordt strafrechtelijk onderzocht

Het Openbaar Ministerie van de Amerikaanse staat New York heeft een strafrechtelijk onderzoek geopend naar de Trump Organization, een holding van voormalig president Trump.

Procureur-generaal Letitia James deed al een civiel onderzoek naar het bedrijf. Ze onderzocht of de holding foutieve waarden van vastgoed doorgaf om leningen en economische en fiscale voordelen te krijgen.

Het strafrechtelijk onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de openbaar aanklager van het stadsdeel Manhattan in New York City. De Trump Organization is op de hoogte gebracht van de verandering van het onderzoek. Het bedrijf heeft nog niet gereageerd in de media.

De voormalig president zei eerder dat het onderzoek van James politiek gemotiveerd is omdat zij een Democraat is. Zij startte haar onderzoek nadat een voormalig advocaat van Trump voor het parlement getuigde dat de financiële administratie van Trump is gemanipuleerd om geld te besparen en onroerendgoedbelasting te verlagen.

Andere onderzoeken

In totaal lopen nu drie strafrechtelijke onderzoeken naar Trump en zijn zakenimperium. De openbaar aanklager van Manhattan, de Democraat Cyrus Vance, is al een aantal jaren bezig met onderzoek naar de financiële situatie en de boekhouding van Trumps bedrijven.

In februari bepaalde het Amerikaanse Hooggerechtshof dat de oud-president zijn belastingaangiftes moet vrijgeven. Vance heeft toegang gekregen tot die documenten.

Ook loopt er een onderzoek van de staat Georgia naar pogingen van de oud-president om de uitslag van de presidentsverkiezingen te beïnvloeden. Het onderzoek gaat onder meer om het telefoongesprek waarin hij zijn gesprekspartner onder druk zette om stemmen te "vinden".