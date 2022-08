EPA

NOS Nieuws • vandaag, 15:05 Naar Trump en zijn bedrijven lopen 'minstens 12' onderzoeken

De huiszoeking in de villa van Donald Trump van gisteravond lijkt te maken te hebben met een onderzoek naar vertrouwelijke regeringsdocumenten die Trump zou hebben meegenomen bij zijn vertrek uit het Witte Huis. Hoe zit dit, welke onderzoeken lopen er nog meer naar de oud-president en in welke rechtszaken is hij verwikkeld?

Volgens het Nationaal Archief heeft Trump na zijn presidentschap wederrechtelijk geheime regeringsdocumenten meegenomen. Archiefmedewerkers bezochten eerder dit jaar zijn buitenverblijf Mar-a-Lago in Florida en troffen vijftien dozen met de documenten aan, die werden meegenomen. Justitie werd ingeschakeld voor onderzoek en gisteren moest de FBI nagaan of de archiefmedewerkers niks belangrijks hadden achtergelaten, schrijft CNN. Een advocaat van Trump zegt dat de FBI nog documenten heeft meegenomen.

Het is nooit eerder gebeurd dat de FBI bij een voormalige president binnenviel, zegt historicus Thomas Schwartz van de Vanderbilt University. "Dit is een teken hoe uniek de periode-Trump was", zegt hij tegen persbureau AP. Het is nog niet bekend of Trump zich in 2024 weer verkiesbaar wil stellen, maar dat zou goed kunnen. Volgens Trump maakt de inval deel uit van een heksenjacht door "radicale linkse Democraten die willen voorkomen dat ik me in 2024 verkiesbaar stel voor president".

Vandaag deelde Trump een video waarin hij een zwart beeld schetst van het huidige Amerika:

Buiten het onderzoek naar de regeringsdocumenten lopen nog allerlei andere zaken naar Trump en zijn bedrijven. Volgens nieuwssite Business Insider zijn het er minstens twaalf, waaronder het onder druk zetten van een verkiezingsfunctionaris en het verstrekken van foutieve informatie over de waarde van vastgoed.

Zo loopt in de staat New York zowel een civiel als een strafrechtelijk onderzoek naar de Trump Organization. De vraag is of deze holding foutieve waarden van vastgoed heeft doorgegeven om leningen en economische en fiscale voordelen te krijgen. Trump noemt ook dit onderzoek een politiek gemotiveerde heksenjacht.

'Stemmen vinden' en 'fight like hell'

Ook wordt onderzocht of Trump heeft geprobeerd de verkiezingsuitslag in Georgia te beïnvloeden. Dat onderzoek concentreert zich op een telefoontje aan de belangrijkste verkiezingsfunctionaris van de staat. Deze Brad Raffensperger werd door Trump onder druk gezet om stemmen te 'vinden' en werd bedreigd, zoals in de opname van het telefoongesprek is te horen. De openbaar aanklager zegt dat ze deze herfst kan beslissen of Trump formeel zal worden aangeklaagd.

Een commissie in het Huis van Afgevaardigden doet onderzoek naar de Capitoolbestorming door Trump-aanhangers op 6 januari 2021. Vorige maand werden allerlei getuigen gehoord, morgen is voormalig minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo aan de beurt.

Sinds hij de verkiezingen eind 2020 verloor, beweert Trump dat er fraude is gepleegd en dat hij de verkiezingen heeft gewonnen. Trump riep in een toespraak mensen op naar het Capitool te trekken "to fight like hell" - om te vechten voor hun stem. De commissie kan geen strafrechtelijke vervolging instellen, maar wel aanbevelingen doen aan het ministerie van Justitie. Volgens Trumps advocaten moet immuniteit gelden.

Verkrachting en belastingaangiftes

Verder is Trump aangeklaagd door een schrijfster die zegt dat ze in de jaren 90 door Trump is verkracht. E. Jean Carroll deed de beschuldiging in een boek. Trump beschuldigde haar er vervolgens van te hebben gelogen, waarop zij naar de rechter stapte omdat hij haar goede naam zou hebben aangetast. Nu wil Carroll dna van Trump vergelijken met dna op een jurk die ze aanhad op het moment waarop ze naar eigen zeggen verkracht werd.

Ook een nichtje van Trump heeft hem voor de rechter gedaagd. Mary Trump zegt dat ze minstens 10 miljoen dollar meer had moeten krijgen voor een landgoed van haar overleden vader Fred Trump senior. De oud-president heeft haar en journalisten van The New York Times vervolgens aangeklaagd, vanwege artikelen over zijn belastingaangiftes, waar Mary aan mee heeft gewerkt.

Die belastingaangiftes wilde hij overigens jaren niet openbaar maken. Nadat het Hooggerechtshof begin vorig jaar een laatste poging van Trump had afgewezen om ze aan de openbaar aanklager te overhandigen, kreeg justitie een deel van de belastingaangiftes in handen.