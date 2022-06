Trump zette functionarissen onder druk: 'Er waren geen stemmen te vinden'

Op de vierde dag van de hoorzittingen over de bestorming van het Capitool hebben hoge verkiezingsfunctionarissen tot in detail verklaard hoe ze in aanloop naar 6 januari 2021 onder druk zijn gezet door oud-president Trump. De ambtenaren waren in 2020 verantwoordelijk voor het tellen van de stemmen in de staten Arizona en Georgia, waar de winst met klein verschil naar Biden ging.

Trump en zijn team van advocaten probeerden de functionarissen ervan te overtuigen dat er fraude was gepleegd. Bewijs daarvoor is nooit geleverd en rechters hebben alle bezwaren van Trump en zijn team van tafel geveegd.

De druk van Trump was in de staat Georgia het grootst. Biden won daar met een relatief klein verschil van stemmen, en dus vroeg Trump in een klemmend 67 minuten durend telefoongesprek de belangrijkste verkiezingsfunctionaris van Georgia om "11.780 stemmen te vinden".

Geen stemmen te vinden

"Er waren geen stemmen te vinden, want we hadden al twee hertellingen gedaan en in alle tellingen schoot Trump tekort", zei Brad Raffensperger, zelf Republikein, daarover. Hij zegt dat hij en zijn team alle aantijgingen zeer grondig hebben onderzocht, maar dat Trump het maar niet wilde accepteren. Er volgden bedreigingen.

In de opname van het telefoongesprek die vanmiddag tijdens het verhoor werd afgespeeld, is te horen dat Trump zegt dat Raffensperger een groot risico loopt. Dat oneerlijkheid en incompetentie ervoor zorgden dat ze het noodzakelijke aantal stemmen niet konden vinden. Als Raffensperger volhoudt dat er geen sprake is geweest van een misdrijf, zegt Trump dat dat heel gevaarlijk is om te zeggen.

Familie overtuigen

De collega van Raffensperger, Gabe Sterling, verklaarde hoe moeilijk het was om de onjuiste aantijgingen van Trump te weerleggen. Dat mensen zeiden 'met hun hart' te geloven dat er fraude was gepleegd, ongeacht de feiten. Sterling verklaarde dat hij zelfs zijn familieleden er niet van wist te overtuigen dat de verkiezingsuitslag eerlijk was.

Onder de getuigen was ook de Republikeinse leider van het Huis van Afgevaardigden in de staat Arizona, Russell Bowers. In een emotionele verklaring vertelde hij dat Trump en zijn team hem keer op keer onder druk hadden gezet om de verkiezingsnederlaag van Trump in Arizona ongeldig te laten verklaren. Bewijs van fraude werd hem nooit gegeven.

Ook kreeg hij de opdracht nep-kiesmannen aan te stellen die voor Trump zouden stemmen. Dat weigerde hij.

20.000 e-mails

Bowers kwam daarop onder zware druk te staan. Zijn kantoor kreeg zeker 20.000 e-mails, voicemailberichten en tekstberichten met bedreigingen tot en met doodsbedreigingen aan toe.

"Het overspoelde ons kantoor en we konden niet werken, laat staan communiceren", zei hij. Volgens hem ging de intimidatie ook daarna door. Er waren protesten bij zijn woning en andere bedreigingen. Die gingen ook door toen zijn dochter zeer ziek was. Een man met een wapen bedreigde verbaal een buurman.

"Het was vreselijk, het was vreselijk", zei Bowers tegen de commissie. Hij verklaarde dat hij campagne had gevoerd vóór Trump en ook wilde dat hij herkozen zou worden.

Stembusmedewerkers

De hoorzitting werd vandaag afgesloten met de emotionele getuigenissen van twee stembusmedewerksters, een moeder en dochter, die zeiden dat ze door Trump en zijn advocaten kapot zijn gemaakt. Na de verkiezingen werden zij ervan beschuldigd dat ze stembiljetten hadden verduisterd.

Volgens Wandrea "Shaye" Moss is haar leven sindsdien niet meer hetzelfde en durft ze de deur niet meer uit. Door het gewicht van de woorden van de president van de Verenigde Staten. Haar moeder moest in aanloop naar 6 januari haar huis ontvluchten omdat volgens de FBI haar leven in gevaar was.

Geen van de medewerkers van het stembureau waar ze vrijwillig werkten is sindsdien teruggegaan uit angst dat hen dat ook kan overkomen. Zo bestaat er door intimidatie volgens de commissie nog steeds een gevaar voor het democratisch proces.

"Het systeem hield het, maar ook maar net", zei commissielid Adam Schiff ter afsluiting. "De vraag is of het een volgende keer het weer houdt."