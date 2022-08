AFP

NOS Nieuws • vandaag, 00:15 Republikeinen woest om inval in Trump-villa: 'Bananenrepubliek'

Partijgenoten van Donald Trump spreken schande van de huiszoeking in de villa van de oud-president. Zelfs politici die de laatste tijd voorzichtig afstand namen van zijn vorm van politiek bedrijven, nemen het voor hem op.

"Dit regime zet opnieuw federale diensten in als een wapen tegen politieke tegenstanders", zegt de gouverneur van de staat Florida, Ron DeSantis, mogelijk een van de uitdagers van Trump als die in 2024 opgaat voor een herverkiezing. DeSantis spreekt van een bananenrepubliek.

Trump zelf sprak afgelopen nacht van een heksenjacht en een politieke aanval door linkse Democraten toen hij het nieuws over de inval naar buiten bracht. Die was volgens hem onnodig en ongepast. "Zoiets is er nog nooit met een president van de Verenigde Staten gebeurd."

Omdat de FBI nog geen verklaring heeft gegeven over de huiszoeking is nog niet bekend waar agenten precies naar op zoek waren of waarvan de oud-president mogelijk van wordt verdacht. Trumps zoon Eric vertelde Fox News dat het gaat om archiefstukken die zijn vader uit het Witte Huis heeft meegenomen. Volgens het Nationaal Archief zitten daar vertrouwelijke documenten tussen.

Republikeinen eisen onderzoek

De Republikeinse partijleider in het Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy, beloofde een onderzoek naar de motieven achter de inval te starten als zijn partij bij tussentijdse verkiezingen in november de macht in het Congres herovert. "We zullen onmiddellijk het ministerie onder de loep nemen, de feiten volgen en de onderste steen boven krijgen." Hij riep justitieminister Garland op "documenten te bewaren en je agenda vrij te houden".

Justitie heeft nog niks gezegd over de reden voor de inval. Wel is duidelijk dat een onafhankelijke rechter toestemming voor de huiszoeking moet hebben gegeven. Bovendien zal FBI-directeur Wray, aangesteld door Trump zelf, betrokken zijn geweest bij de beslissing. Het Witte Huis liet weten dat de beslissing zonder betrokkenheid van president Biden is genomen en dat hij er ook pas na de inval over hoorde.

Beelden van de inval afgelopen nacht:

0:42 FBI doet inval bij Trump's villa in Florida

Sommige Republikeinen vinden dat de FBI volledig moet worden afgeschaft, omdat de dienst zich voor het karretje van de zittende Democratische president zou hebben laten spannen. Senator Hawley, bekend als een trouw medestander van Trump, vindt dat minister Garland moet aftreden.

Zover ging oud-vicepresident Mike Pence niet in zijn reactie op de huiszoeking. Hij eiste dat "het Amerikaanse volk een volledige verantwoording krijgt over waarom deze actie werd genomen en wel zo snel mogelijk". De veroordeling is opmerkelijk, omdat Pence de afgelopen maanden nadrukkelijk ruimte creëerde tussen hem en zijn oude baas.

Opvallende afwezige in het koor van boze Republikeinen was de fractieleider in de Senaat, Mitch McConnell, die achter de schermen al een tijdje probeert Trumps houdgreep op de partij losser te maken. Hij reageerde vandaag totaal niet op het nieuws.

Fondsenwerving

Collega-senator Lindsey Graham denkt dat de inval Trump heeft bestendigd in zijn voornemen om het in 2024 op te nemen tegen zittend president Biden. "Ik was er eerder al van overtuigd dat hij zou meedoen en nu is dat vermoeden alleen maar sterker geworden."

Trump zelf gebruikt het incident in ieder geval om fondsen te werven. In bedelmails aan zijn aanhangers roept hij hen op geld te storten, om "deze politieke vervolging te stoppen".

Trump bracht ook een soort campagnevideo uit, kort na de inval:

3:44 Trump plaatst campagneachtige video na FBI-inval