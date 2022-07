Energiecrisis in Cuba: stroomonderbrekingen in Havana en carnaval afgelast

In de Cubaanse hoofdstad Havana wordt in augustus iedere dag de elektriciteit voor vier uur onderbroken, melden staatsmedia . Ook wordt het zomercarnaval afgelast en ambtenaren krijgen het verzoek thuis te werken. De maatregelen zijn nodig om de energiecrisis in het land te beteugelen.

Cuba beleeft een zware economische crisis, mede als gevolg van Amerikaanse sancties en het wegblijven van toerisme . Daarnaast zijn de elektriciteitscentrales in slechte staat en kampt het land met brandstoftekorten. Ook voedsel is schaars. Hervormingen om de staatsgeleide economie uit het slop te halen bleven de afgelopen jaren uit.

Tot nu toe werd Havana, als economisch hart van het land, gespaard bij de geplande stroomonderbrekingen. In andere delen van het land is er soms tot wel 12 uur geen elektriciteit. De aangekondigde stroomonderbrekingen zijn nodig uit "solidariteit met de rest van het land", zegt de communistische regering.

Protesten

Toch zijn er de afgelopen weken Cubanen in verschillende delen van het land de straat op gegaan. De omvang van het protest lijkt vooralsnog klein. Daarnaast is de emigratie naar de Verenigde Staten de afgelopen maanden toegenomen: sinds oktober vorig jaar staken ruim 140.000 Cubaanse migranten de Mexicaans-Amerikaanse grens over. Ruim 3000 Cubanen maakten per boot de oversteek naar Florida.