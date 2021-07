Cuba komt demonstranten minimaal tegemoet, berichten over massale arrestaties

Cuba heft tijdelijk geen belasting op voedsel en geneesmiddelen die reizigers vanuit het buitenland meenemen. De maatregel gaat maandag in en geldt tot het einde van het jaar. Daarna volgt mogelijk een verlenging, zei premier Marrero Cruz op de staatstelevisie.

Het communistische regime komt daarmee tegemoet aan een eis van de demonstranten die zondag de straat op gingen. In berichten over mensen die daarna zijn opgepakt lopen de aantallen uiteen van tientallen tot meer dan 5000, onder wie meer dan honderd activisten en journalisten.

De kritische blogger Dina Stars zou tijdens een live-interview met een Spaanse nieuwssite door de geheime dienst zijn gestoord. De agenten, die niet in beeld komen, zouden haar opdracht hebben gegeven om mee te gaan. "Ik houd de regering verantwoordelijk als er iets met me gebeurt", zei ze voordat ze uit beeld verdween. CNN heeft de Cubaanse regering gevraagd wat er met haar is gebeurd, maar geen antwoord gekregen.

Bij ongeregeldheden is zeker een dode gevallen. Volgens de staatsmedia was dat een ex-gedetineerde die bij een demonstratie op maandag met "een groep antisociale en criminele elementen" een politiebureau probeerde aan te vallen. Ooggetuigen zeiden dat sommige betogers met stenen gooiden, waarna ordetroepen het vuur openden.

Geen kruimels

Het effect van de maatregel om voorlopig geen belasting op de import van voedsel en geneesmiddelen te heffen is waarschijnlijk beperkt. Vanwege de coronapandemie reizen er op dit moment maar weinig mensen naar Cuba.

De maatregel zal de grieven van de bevolking dan ook niet wegnemen. "We willen geen kruimels, we willen vrijheid. Er werd geen bloed vergoten in de Cubaanse straten om een paar extra koffers te importeren", schreef de Cubaanse journalist Yoani Sanchez op Twitter.