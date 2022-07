AFP

NOS Nieuws • vandaag, 17:50 Opnieuw boete voor Russische die op tv tegen oorlog protesteerde

Oud-medewerkster van de Russische staatstelevisie Marina Ovsjannikova heeft opnieuw een boete opgelegd gekregen door een rechtbank. Dit is de tweede keer dat ze is veroordeeld voor het "in diskrediet brengen van Russische strijdkrachten" op sociale media.

In maart dit jaar werd de journaliste wereldnieuws toen ze tijdens een journaaluitzending op het eerste tv-kanaal van Rusland een vel papier in beeld bracht met teksten als "stop de oorlog" en "jullie worden hier voorgelogen". Tot nu toe is ze daar nog niet voor veroordeeld, enkel voor een bericht dat ze diezelfde dag op sociale media deelde. Daar moest ze toen 30.000 roebels (ongeveer 520 euro) voor betalen.

0:51 Protest tegen oorlog tijdens Russisch tv-journaal op staatszender

Sinds haar vertrek bij de Russische staatstelevisie doet ze verslag over de oorlog in de Duitse krant Die Welt en deelt ze Rusland-kritische berichten via Facebook en Telegram. Vorige week werd ze ook al kort opgepakt nadat ze een protestbord met de tekst "Poetin is een moordenaar" omhooghield voor het Kremlin.

Ditmaal is Ovsjannikova veroordeeld voor een bericht waarin ze haar steun betuigt aan de Russische oppositiepoliticus Ilja Jasjin, die eerder deze maand werd gearresteerd. Hiervoor moet ze de Russische staat 50.000 roebels (860 euro) betalen.

In de rechtszaak noemde de journaliste de aantijgingen tegen haar absurd. Ze zei dat de "enige reden voor deze rechtszaak het intimideren van alle tegenstanders van de oorlog is".

Kort na de Russische inval in Oekraïne heeft Poetin een wet ingevoerd die het strafbaar maakt om 'valse informatie' over de oorlog te verspreiden. Volgens de rechter was er "geen twijfel mogelijk over de schuld van Ovsjannikova".

Correspondent Iris de Graaf vanuit Moskou: Ovsjannikova is nog niet veroordeeld voor haar actie op live televisie, alleen voor berichten op sociale media. De autoriteiten proberen haar te intimideren met de rechtszaken en de aanhouding, maar vooralsnog kan ze doorgaan met haar protest. Mensenrechtenorganisaties maken zich wel zorgen, omdat ze nog altijd kan worden opgepakt voor haar protest op tv. Dit zou haar tot 15 jaar gevangenisstraf kunnen opleveren. Maar ook als ze blijft doorgaan met het protesteren via sociale media kan dit gebeuren. Als je een paar keer boetes opgelegd hebt gekregen voor hetzelfde vergrijp kan dit worden omgezet in een gevangenisstraf.