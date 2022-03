Medewerkster Russisch staatsjournaal protesteert live in uitzending tegen oorlog

De vrouw heet Marina Ovsiannikova en werkt al jaren voor de omroep. In een vooraf opgenomen video, die via sociale media is verspreid, stelt ze dat ze zich schaamt voor de propaganda die het eerste kanaal verspreidt en dat ze daar te lang aan heeft meegewerkt. Ze roept mensen op om te gaan demonstreren. "Ze kunnen ons niet allemaal opsluiten." Ovsiannikova zegt ook dat haar vader Oekraïens is en haar moeder Russisch.

"Dit is een bijzondere actie, die alleen kon worden uitgevoerd door iemand die daar werkt", zegt correspondent Geert Groot Koerkamp vanuit Moskou. "Van buitenaf kom je daar zomaar niet binnen." Het gebeurt volgens Groot Koerkamp maar zelden dat tv-medewerkers zelf in de studio actie ondernemen. "We hebben dat een paar maal gezien in de nadagen van de Sovjet-Unie. En in 2011 weigerde een presentator van zender NTV het nieuws voor te lezen als er geen aandacht kwam voor de massale demonstraties die toen in Moskou plaatsvonden."

Ovsiannikova werd vlak na het incident aangehouden. Volgens de Russische mensenrechtenorganisatie Agora zit ze vast op een politiebureau in Moskou. Het Russische staatspersbureau TASS schrijft dat de vrouw een gevangenisstraf van maximaal 15 jaar boven het hoofd hangt. Onlangs werd in Rusland een wet aangenomen die het verspreiden van 'valse informatie' over de oorlog in Oekraïne zwaar bestraft.

Op sociale media is veel aandacht voor haar actie en wordt ze geprezen om haar moed: