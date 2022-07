Wekdienst 15/7: Zomervakantie voor noorden • Laatste ministerraad voor politiek reces

Het is vrij zonnig en in de loop van de dag ontstaan stapelwolken. Landinwaarts levert dit een plaatselijke bui op. Het wordt 19 tot 24 graden bij een matige noordwestenwind.

Wat kan je vandaag verwachten?

Wat heb je gemist?

Saudi-Arabië gaat het luchtruim openen voor alle luchtvaartmaatschappijen, ook voor vluchten van en naar Israël. Vliegtuigen uit dat land konden jarenlang niet over Saudi-Arabië vliegen; het koninkrijk erkent Israël niet en de landen hebben officieel geen diplomatieke relatie.

De afgelopen jaren is de relatie sterk verbeterd. De Amerikaanse president Biden is vandaag de eerste die van de mogelijkheid gebruikmaakt. Hij is op doorreis van Israël naar Saudi-Arabië. Biden noemde het nieuws een "historisch besluit van de leiders van Saudi-Arabië."