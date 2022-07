AFP

NOS Nieuws • vandaag, 22:55 Ivana Trump, eerste vrouw oud-president Trump, overleden

Voormalig model en zakenvrouw Ivana Trump is op 73-jarige leeftijd overleden. Dat meldt haar voormalig echtgenoot, de Amerikaanse oud-president Trump.

"Ik ben bedroefd om aan iedereen die haar liefhad, en dat zijn er veel, te moeten melden dat Ivana Trump is overleden in haar woning in New York", schrijft de oud-president op het door hemzelf opgerichte sociale medium Truth Social. "Ze was een mooie en fantastische vrouw die een inspirerend leven leidde."

Ivana was in Tsjecho-Slowakije een professioneel skiër en kon daardoor buiten het Oostblok komen, waar ze trouwde met een Oostenrijkse skiër, van wie ze al snel weer scheidde. Donald Trump trouwde in 1977 met haar, een jaar nadat ze elkaar leerden kennen op een bijeenkomst met modellen in New York.

Al snel werkten ze samen aan diverse grote vastgoedprojecten. In de jaren die volgden kregen ze drie kinderen: Donald Trump Jr., Ivanka Trump en Eric Trump.

AFP Ivana Trump met haar dochter Ivanka in 2001

De vechtscheiding van het New Yorkse duo in 1992 kreeg veel aandacht in Amerikaanse media. De New York Times meldde dat Ivana Trump uiteindelijk 14 miljoen dollar en meerdere huizen van haar ex-man kreeg, op voorwaarde dat ze met niemand zou praten over de details van de scheiding. Donald Trump had sinds eind jaren tachtig een affaire met Marla Maples, met wie hij in 1993 trouwde.

Ook Ivana trouwde nog twee keer. Haar vierde echtgenoot, de Italiaanse acteur Rossano Rubicondi, overleed in oktober vorig jaar aan huidkanker. Hij was 49 jaar.

'Ze omarmde Amerika'

"Ivana Trump was een overlever. Ze vluchtte voor het communisme en omarmde Amerika. Ze leerde haar kinderen om doorzettingsvermogen en taaiheid maar ook compassie te tonen", zegt de familie van Ivana tegen de Amerikaanse zender ABC News.

Na haar scheiding van Trump richtte Ivana een eigen modemerk op en schreef ze diverse boeken. Ze bleef in New York wonen maar bracht net als haar voormalig echtgenoot veel tijd door in Florida.

Zowel oud-president Trump als de familie van Ivana heeft niet bekendgemaakt waaraan ze is overleden.