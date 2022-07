AFP

NOS Nieuws • vandaag, 03:00 Belgische minister stopt definitief om bij haar zieke echtgenoot te zijn

De Belgische minister Sophie Wilmès komt niet terug als minister van Buitenlandse Zaken. Ze had in april bekendgemaakt dat ze tijdelijk stopt omdat ze bij haar echtgenoot wilde zijn bij wie een agressieve vorm van hersenkanker is vastgesteld. Nu heeft ze definitief haar functie opgegeven en haar ontslag ingediend.

"De ziekte van mijn man zal een moeilijke strijd worden die ik aan zijn zijde en aan de zijde van onze kinderen wil voeren. Mijn huidige taken binnen de regering laten me dat niet toe", zegt Wilmès in een persbericht.

De Belgische premier De Croo zegt in een reactie dat hij begrip heeft voor Wilmès' keuze. "Bewondering voor de persoon die je bent en de keuze die je maakt. Wij staan achter jou in de strijd die je samen met Christopher voert", schrijft hij in een reactie. Hij zegt verder dat hij het jammer vindt om een sterke minister van Buitenlandse Zaken te zien vertrekken.

Wilmès blijft wel Kamerlid. Deze ochtend maakt haar partij MR, de Waalse liberalen, bekend wie haar gaat opvolgen.

De 47 jaar oude Sophie Wilmès is sinds 2015 actief in de nationale politiek. Eerder was ze minister van Begroting en Ambtenarenzaken en van oktober 2019 tot september 2020 was ze premier van de federale regering. Ze was de eerste vrouw die dat ambt in België bekleedde. Samen met haar echtgenoot, de Australische zakenman Christopher Stone, heeft ze vier kinderen.