Commissie uit weer grote zorgen over rechtsstaat in Polen en Hongarije

Wat gaat er mis in Polen en Hongarije?

Polen is al lange tijd in conflict met de EU over de tuchtkamer. De leden van deze kamer worden door de regering benoemd. Zij kunnen rechters en officieren van justitie ontslaan of op non-actief zetten en berispen voor uitspraken. Dat is in strijd met een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke macht.

Over Hongarije zijn vooral grote zorgen over de grote corruptie. Zo zou de Hongaarse regering alleen subsidies geven aan bedrijven die een connectie hebben met premier Orbán. Verder zijn er zorgen om de dominantie van Orbán in het Hongaarse medialandschap.