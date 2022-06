Felle kritiek Europarlement op 'herstelmiljarden' Polen

Het Europees Parlement heeft felle kritiek op het voorstel van de Europese Commissie om Polen onder voorwaarden 35 miljard euro uit het coronaherstelfonds uit te keren. Dat bleek in een debat over de kwestie in Straatsburg. Polen heeft recht op het geld om uit de coronacrisis te komen, maar kreeg het eerder niet omdat het land niet voldeed aan de eisen van een onafhankelijke rechtsstaat.

De zorgen spitsen zich vooral toe op de zogenoemde tuchtkamer in Polen. Die kan rechters ontslaan en zelfs vervolgen als ze uitspraken doen die de regering niet bevallen. Volgens het Europees Hof van Justitie is daarmee de rechterlijke macht in het land niet onafhankelijk.

Vorige week veranderde de Europese Commissie van mening. Volgens voorzitter Von der Leyen zijn er voldoende voorwaarden aan Polen gesteld die moeten leiden tot het herstel van de rechtsstaat. Daarom kan het geld alsnog worden uitgekeerd. Het overgrote deel van de parlementariërs reageerde kritisch en riep Von der Leyen op het matje. Die was eigenlijk niet van plan om zich in het parlement te verantwoorden. Pas na zware druk kwam ze alsnog.

De kritiek was niet mals. Volgens CDA-Europarlementariër Jeroen Lenaers, partijgenoot van Von der Leyen, had Polen meer dan genoeg tijd gekregen om aan de gestelde minimumvoorwaarden te kunnen voldoen, maar is dat volgens hem niet gebeurd. En dus hamerde hij erop dat er geen enkele euro naar Polen mag voordat die eisen wél zijn ingewilligd.

15 moties

D66-Europarlementariër Sophie in t Veld heeft er geen vertrouwen in dat de commissievoorzitter rekening gaat houden met de wens van het parlement om het geld niet uit te keren voordat aan strenge voorwaarden is voldaan. "We hebben hier vijftien moties aangenomen over Polen. Allemaal genegeerd door de Commissie. Denkt u dat dat nu wel zou gebeuren?"