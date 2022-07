EPA

NOS Nieuws • vandaag, 21:14 Nabestaanden Srebrenica over excuses: 'Eindelijk is het zover'

Bij veel nabestaanden van de genocide in Srebrenica overheerst opluchting na de langverwachte excuses van de Nederlandse regering. Dat de regering 27 jaar na de massamoord erkent dat de internationale gemeenschap, waaronder Nederland, heeft gefaald in het beschermen van de enclave, zien ze als een positief gebaar.

Tegelijkertijd vragen nabestaanden zich af waarom de Nederlandse excuses bijna dertig jaar op zich hebben laten wachten. "Natuurlijk denken wij: waarom heeft het zo lang moeten duren?", zegt een van hen in Potocari, waar de genocide ieder jaar wordt herdacht. "Maar we zien het als iets goeds. Bravo voor de minister."

Correspondent Mitra Nazar: "In Potocari was het verdriet vandaag nog altijd groot. Er zijn vijftig slachtoffers herbegraven die de afgelopen tijd zijn geïdentificeerd. Maar de woorden van Ollongren worden hier wel gehoord, want de Nederlandse excuses zijn heel belangrijk voor de nabestaanden. Nabestaanden hadden het gevoel dat ze steeds gepasseerd werden, ook nadat de Dutchbatters wel excuses hadden gekregen en zij niet. Over het algemeen is de stemming hier toch wel: excuses aanvaard. Maar het boek is voor de nabestaanden nog niet gesloten. Ze willen meer onderzoek naar het falen van de internationale gemeenschap."

Minister Ollongren bood de nabestaanden van de genocide vanmorgen namens Nederland de "diepste excuses" aan. De Defensieminister zei bij de herdenking in Potocari dat de Nederlandse regering deelt in de politieke verantwoordelijkheid "voor de situatie waarin dit falen kon gebeuren".

"Daarvoor bieden wij onze diepste verontschuldigingen aan", zei Ollongren:

1:34 Minister Ollongren biedt nabestaanden van de genocide in Srebrenica, excuses aan namens Nederland

Ook veel deelnemers aan de Srebrenicaherdenking in Den Haag zijn blij met de excuses, maar benadrukken dat die erg laat komen. En niet voor iedereen is een 'sorry' voldoende. "Ik krijg mijn vader er niet mee terug", zegt een van hen.

De organisatie achter de Haagse herdenking noemt de excuses overweldigend. "Ik heb er geen woorden voor", zegt Leila Prnjavorac van de Nationale Herdenking Srebrenica Genocide. "Eindelijk is het zover. Ik ben ook blij dat de minister dat daar in Potocari heeft gedaan. Het is een prachtige, belangrijke historische gebeurtenis."

De vraag is wat er nu moet volgen. Financiële compensatie is voor nabestaanden niet het belangrijkst, zegt Prnjavorac. "Het gaat er echt om dat het erkend wordt. Dat is belangrijk om met elkaar verder te kunnen en om te helen."

'Excuses hooguit opmaat naar compensatie' "Het valt op dat de regering worstelt met het maken van excuses. Dat komt regelmatig terug", zegt jurist Lianne Wijntjens van de Tilburg Law School. Zij promoveerde in 2020 op dit thema. "Het gaat dan om wat er wel en wat er niet kan worden gezegd en welke juridische gevolgen dat kan hebben." "In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, betekenen excuses niet dat civielrechtelijke aansprakelijkheid per definitie komt vast te staan", zegt Wijntjens. "Het is hooguit een opmaat naar compensatie. Bij historisch onrecht is altijd een grondig onderzoek nodig. Op basis daarvan kan een rechter beoordelen of slachtoffers of nabestaanden recht hebben op schadevergoeding."

Prnjavorac vindt wel dat in de Nederlandse geschiedenisboeken duidelijk moet komen staan wat er precies is gebeurd. En ze heeft nog een wens: de excuses zouden wat haar betreft nog meer glans krijgen als ook premier Rutte ze namens het kabinet uitspreekt. "Zoals hij heeft gedaan bij de Dutchbatters."

De militairen van Dutchbat III, die in 1995 deel uitmaakten van de VN-vredesmissie in Bosnië-Herzegovina, kregen vorige maand al excuses voor de omstandigheden waaronder zij naar Srebrenica waren uitgezonden.

Internationaal onderzoek

De vereniging Dutchbat III zegt vandaag blij te zijn met de spijtbetuiging van de regering. "We hebben er lange tijd op aangedrongen dat ook de nabestaanden excuses zouden krijgen", zegt de voorzitter, veteraan Olaf Nijeboer. "Dat is belangrijk, je kunt pas verder als je tegenover elkaar hebt uitgesproken dat het fout is gegaan. Het heeft ons erg geholpen en er is nu rust. Ik hoop dat dat ook gaat gelden voor de nabestaanden en overlevenden."

Dat veel nabestaanden pleiten voor nieuw internationaal onderzoek, steunt de vereniging. "We zouden het liefst samen met hen in gesprek gaan met de Verenigde Naties," zegt Nijeboer. Hij hoopt dat andere landen net als Nederland hun rol bij het drama gaan erkennen. "De internationale gemeenschap heeft Bosnië in de steek gelaten."