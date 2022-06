Rutte maakt excuses aan Dutchbat: 'Onterecht in het beklaagdenbankje'

Het kabinet maakt excuses voor de omstandigheden waaronder Dutchbat III in 1995 naar Srebrenica is uitgezonden. Op een bijeenkomst met honderden veteranen in Schaarsbergen zei premier Rutte dat de missie onder mandaat stond van de Verenigde Naties, maar dat dat niets afdoet aan de speciale verantwoordelijkheid van de Nederlandse staat.

Hij verontschuldigde zich ook dat er onvoldoende zorg voor de Nederlanders was na terugkeer zijn en hij erkende het gebrek aan steun, toen "Dutchbat III in de beeldvorming onterecht in het beklaagdenbankje terechtkwam".

"27 jaar na dato zijn sommige woorden nog nooit uitgesproken", zei premier Rutte: