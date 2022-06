Na 27 jaar erkenning voor Dutchbatters: 'Laat, maar blij dat het er is'

Het ging al meteen fout in de beeldvorming bij de terugkeer van Dutchbat III. Internationale media vielen over formuleringen van overste Karremans. Hij sprak van een "uitstekend geplande aanval op Srebrenica" en zei dat er "in deze oorlog geen good guys en geen bad guys" zijn.

Elf dagen had Nederland in spanning gezeten of onze blauwhelmen, die onder VN-commando stonden, de Servische opmars wel zouden overleven. De opluchting sloeg met Karremans opmerkingen al snel om in twijfel en verwijten: had er niet meer moeten worden gedaan om de onschuldige bevolking te beschermen? Meer dan 8000 moslimmannen werden door Bosnisch-Servische troepen vermoord.

Tegenover dat tragische feit stonden de opnames die voorgoed het beeld van Dutchbat kleurden: de Bosnisch-Servische generaal Mladic die de lamgeslagen Karremans koeioneerde, de polonaise van opgeluchte militairen die aan het bloedbad waren ontsnapt. Een ceremonie in de kazerne van Schaarsbergen moet daar na al die jaren tegenwicht aan bieden. Het kabinet zal erkennen dat de militairen op een onmogelijke missie waren gestuurd.

"Hier hebben we 27 jaar lang voor gevochten", zegt Alice Schutte, destijds een korporaal van 20. Oud-collega Derk Zwaan beaamt dat. "Het is te laat, daar kunnen we duidelijk over zijn, maar ik ben blij dat het er eindelijk van gaat komen."

Dutchbatters kregen veel haat over zich heen na de val van Srebrenica. Daarom zijn veteranen blij dat er nu eindelijk erkenning komt voor hun verhaal. Voor de Bosnische gemeenschap is de erkenning echter "een klap in het gezicht":