Karremans over Srebrenica-excuses: goed voor de mannen, te laat voor mij

Oud-Dutchbat-commandant Thom Karremans is blij met de excuses die premier Rutte aan zijn eenheid heeft gemaakt, maar die komen te laat. Ook had hij persoonlijk excuses willen krijgen, zegt hij in een interview met De Telegraaf.

"Het is voor de mannen goed dat het nu is gezegd, maar persoonlijk voel ik het anders. Voor de meesten maakt het een verschil, maar voor mij niet. Ik vind het nu te laat." In 2015, 20 jaar na de val van Srebrenica, eiste Karremans al excuses.

Het excuus dat premier Rutte afgelopen zaterdag in Schaarsbergen maakte namens de regering, gold voor de hele eenheid Dutchbat III. Hij, minister van Defensie Ollongren en commandant der strijdkrachten Eichelsheim stonden niet stil bij kolonel Karremans en zijn plaatsvervanger Rob Franken.

Kop van jut

"Ik ben de kop van jut geweest. Ik heb fouten gemaakt, ik heb een paar niet al te slimme opmerkingen gemaakt", zegt Karremans. "Maar ondanks mijn fouten, wat ik in 27 jaar heb meegemaakt en gezien alle positieve reacties van de Dutchbatters en hun thuisfront, waren persoonlijke excuses op hun plaats geweest."