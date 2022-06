Veteranen waarderen excuses aan Dutchbat: 'Onzichtbare rugzak van mijn rug '

Olaf Nijeboer van de Vereniging Dutchbat III is blij met excuses van het kabinet over de omstandigheden waaronder Nederlandse militairen in 1995 naar Srebrenica zijn uitgezonden. Na afloop van de ceremonie in Schaarsbergen zei hij te hopen op een herstel van de relatie tussen de maatschappij, de veteranen en de politiek.

"Ik heb het gevoel dat er echt iets is veranderd", zegt Dutchbatter Nijeboer. "Datgene wat wij hebben gemist wordt erkend. Doordat we als personen gewaardeerd worden kunnen we een stap verder gaan, en iets afsluiten."

Dat afsluiten is volgens hem een proces. "Vandaag hebben we emoties, hebben we gehoord wat er gezegd is. En dat moeten we komende tijd gaan verwerken." Hij verwacht dat de ceremonie van vandaag de komende week extra binnenkomt bij de veteranen.

De excuses vindt hij van groot belang. "Kijk maar gewoon naar de situatie thuis. Als je hommeles hebt met iemand in je gezin, dan heb je ook een gesprek waarin je erkent wat je beter niet had kunnen doen. Dan pas kom je tot elkaar en kun je een stap maken. Zelfs als dat na 27 jaar is."

"27 jaar na dato zijn sommige woorden nog nooit uitgesproken", zei premier Rutte: