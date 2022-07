Politiechef: agent die op trekker schoot maakte verkeerde inschatting

De agent die tijdens een boerenprotest in Heerenveen het vuur opende op een trekker, vreesde voor de veiligheid van zijn collega's. De hoogste politiechef van Noord-Nederland zegt dat in een interview met NRC .

De Rijksrecherche doet nog onderzoek naar het incident . Daarom kon Veldhuis niet uitgebreid ingaan op wat er precies is gebeurd. "Maar hij heeft tegen mij gezegd dat hij schoot omdat hij beducht was voor de veiligheid van de medewerkers met wie hij daar optrad."

Volgens Veldhuis zit de man "erdoorheen". "Hij vindt het vreselijk dat hij in een situatie terechtkwam waarin hij meende van zijn vuurwapen gebruik te moeten maken. Dat het een jongen van zestien was, wist hij ook niet." Veldhuis had het "tamelijk dramatisch" gevonden als het schot raak was geweest.