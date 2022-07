KLM annuleert komende weken 10 tot 20 vluchten per dag vanwege werkdruk Schiphol

Luchtvaartmaatschappij KLM annuleert van vandaag tot 28 augustus tien tot twintig retourvluchten per dag naar Europese bestemmingen. Volgens het bedrijf is dat nodig vanwege de personeelstekorten en de werkdruk op Schiphol.

Het gaat om dagelijks tien tot twintig annuleringen op een totaal van zo'n 300 vluchten per dag. "We zullen veel mensen kunnen omboeken", zegt een woordvoerder.

Werkdruk is hoog

Dat nu toch structureel 10 a 20 vluchten per dag worden geannuleerd, komt doordat KLM elke dag kijkt hoe de zaken ervoor staan, zegt de woordvoerder. "De werkdruk is hoog, we blijven steeds kijken wat er nodig is om dat op te lossen."