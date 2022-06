Transavia schrapt 240 vluchten vanwege problemen op Schiphol

Luchtvaartmaatschappij Transavia annuleert in juli en augustus 240 vluchten vanaf Schiphol, vanwege de personeelsproblemen op de luchthaven. Hierdoor worden ruim 13.000 boekingen getroffen.

Het gaat om vluchten die tussen 7 juli en 14 augustus gepland waren. Transavia zal vandaag alle getroffen passagiers op de hoogte stellen.

Omgeboekt of geld terug

Volgens Transavia kan ongeveer 70 procent van de getroffen passagiers omgeboekt worden naar een andere vlucht, bijvoorbeeld op een andere dag of vanaf een andere luchthaven. Bij 30 procent lukt dit niet. Deze passagiers ontvangen het geld voor hun ticket terug, of kunnen hun reis uitstellen naar een ander moment.

Ook in de rest van augustus moeten vluchten vanaf Schiphol geschrapt worden, onduidelijk is nog hoeveel. Reizigers die tussen 15 en 28 augustus reizen, krijgen half juli te horen of hun vlucht doorgaat.

Schiphol maakte vorige week bekend in juli en augustus het aantal passagiers op de luchthaven te beperken vanwege het personeelstekort bij de beveiliging. In juli mogen er nog maximaal 67.500 reizigers per dag vertrekken, in augustus gaat het om 72.500 reizigers. KLM maakte eerder bekend in juli 7000 stoelen per dag te schrappen.