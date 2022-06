Schiphol zoekt nieuw personeel op banenmarkt, 'maar lost zomerdrukte niet op'

De banenmarkt maakt deel uit van een groter plan van Schiphol om meer personeel aan te trekken. Onlangs kondigde de luchthaven aan dat zijn personeel komende maanden kan rekenen op een zomertoeslag van 5,25 euro per uur bovenop het normale uurloon te geven. Dat betekent 840 bruto per maand extra, voor iemand die voltijd werkt.

Gaat deze strategie slagen? "Dit is in ieder geval een manier om mensen in contact te brengen met een werkplek, face-to-face. Dat is effectiever dan een online vacature", zegt Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt aan de Universiteit van Tilburg.

Te laat

Maar hij plaatst ook kanttekeningen: "Deze banen zijn vaak zwaar en Schiphol is ook erg negatief in het nieuws gekomen." Daarom verwacht hij niet dat veel mensen opeens op de luchthaven willen werken, ondanks het extra geld dat ze deze zomer kunnen verdienen. "Het gaat niet alleen om loon. Arbeidsomstandigheden zijn erg belangrijk."

Zelfs als mensen wel bij Schiphol willen gaan werken, komt dit te laat om de luchthaven deze zomer voldoende te ontlasten, zegt Steven van der Heijden, directeur van Corendon: "Mensen moeten nog worden opgeleid. Ook moeten ze nog een verklaring van geen bezwaar ontvangen van de overheid. Alleen dat kan al weken duren." Wilthagen noemt ook nog de opzegtermijnen bij de huidige banen van eventuele nieuwe werknemers.

Dan is er nog de krappe arbeidsmarkt die een rol speelt, volgens Wilthagen. "Het is touwtrekken om mensen. Als bijvoorbeeld een beveiliger in de regio Schiphol aangeeft te willen overstappen naar de luchthaven, kan de werkgever ook een tegenbod doen." Schiphol reageert dat ze met de banenmarkt niet alle tekorten direct oplossen, maar dat het een stap in de goede richting is.