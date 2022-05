Schiphol-baas Benschop verwacht nog rijen in zomer, maar akkoord met bonden helpt wel

De Nederlandse overheid is met 70 procent de grootste aandeelhouder van Schiphol. Veel Kamerleden wilden weten hoe het zo ver heeft kunnen komen. Benschop heeft naar eigen zeggen vaak wakker gelegen van de situatie op zijn luchthaven. "Het is pijnlijk. Onze goede reputatie heeft een knauw gekregen."

De afgelopen jaren heeft de focus te veel op het beperken van de kosten gelegen, al was dat ook al voordat Benschop aantrad. "We maken nu een omslag: Schiphol is er voor de kwaliteit."

Vooral de linkse partijen in de Tweede Kamer willen dat er einde komt aan wat zij noemen the race to the bottom. Op Schiphol zijn bijvoorbeeld acht bagage-afhandelingsbedrijven actief die elkaar beconcurreren, met lage lonen tot gevolg. Dat vindt Benschop ook een onwenselijke situatie en daarom wil hij met de overheid afspreken dat er geen nieuwe afhandelaars worden toegestaan op de luchthaven.