Schipholbaas: Chaos past niet bij ons, geen ellenlange rijen meer in de zomer

De afgelopen weken was het steeds weer de vraag of Schiphol de drukte aankan na de chaos van de meivakantie en personeelstekorten. "Het doet pijn en er gebeurt iets dat niet past bij Schiphol en wat reizigers ook niet van ons verwachten. Dit is niet wie we zijn en het is onze plicht om dat aan te pakken", zei topman Dick Benschop daarover in het discussieprogramma Buitenhof.

Ook het Hemelvaartsweekend leidt weer tot drukte op Schiphol. Het is vooral erg druk met vertrekkende passagiers, meldt de luchthaven, maar er doen zich geen grote problemen voor. Vandaag zijn er verspreid over de dag zo'n 190.000 passagiers op Schiphol.

In Buitenhof werd Benschop onder meer gevraagd naar zijn afwezigheid vanwege een vakantie en een galadiner tijdens de chaos op Schiphol van de afgelopen tijd. Ook zat hij in een bootje terwijl hij corona had, schreef De Telegraaf. "Ik had corona en dacht even te kunnen ontsnappen in een bootje. En dat komt lullig over", zei Benschop daarover. Verder verdedigde hij zichzelf door te stellen dat hij online er voortdurend bij was voor overleg over de luchthaven.

Denkt niet aan aftreden

Aan aftreden denkt de president-directeur van Schiphol dan ook niet. Hij staat aan de vooravond van een belangrijke week. Dinsdag moet hij in de Tweede Kamer praten over de drukte op de luchthaven. En uiterlijk woensdag moet hij een akkoord sluiten met de vakbonden over betere arbeidsomstandigheden, omdat er anders stakingen dreigen. Benschop lijkt er vertrouwen in te hebben dat er op tijd afspraken worden gemaakt, "want de FNV staat ook onder druk van haar leden".

Benschop ontkent dat de lonen de afgelopen jaren omlaag zijn gegaan, maar geeft wel toe dat er een te grote focus lag op de kosten. "En daar zijn we een omslag aan het maken. We kijken nu meer naar fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor fatsoenlijk werk. Kosten staan niet meer centraal als we kijken naar de kwaliteit van onze service, netwerk en omgeving."

Het gepresenteerde actieplan van de luchthaven moet ertoe leiden dat medewerkers beter worden beloond dan nu het geval is en dus ook meer mensen voor Schiphol willen werken. Verder wil de luchthaven de doorstroom van reizigers in het algemeen verbeteren. "De ellenlange rijen zullen deze zomer weg zijn", belooft Benschop met het actieplan.

Rechtszaken

Ook wil Schiphol komende zomer andere regels voor de start- en landingsrechten invoeren, waardoor luchtvaartmaatschappijen hun zogenoemde 'slots' (de tijdstippen waarop vluchten mogen opstijgen en landen), niet kwijtraken aan een concurrent als ze er geen gebruik van maken. Dat moet ertoe leiden dat ze minder vluchten uitvoeren.

En dat is juist het pijnpunt van luchtvaartmaatschappijen, die zeggen dat het verminderen van het aantal vluchten lastig wordt, omdat er al veel reizen zijn verkocht. De branchevereniging van reisorganisaties ANVR verwacht juridische acties. "Dat is prima, we zullen zien. Maar we moeten nu actie ondernemen", zegt Benschop daarover.

Volgens Benschop ontkomen we niet aan minder vluchten, doordat er te weinig mensen zijn voor het werk. "Er wordt deze zomer een grens bepaald door de personeelstekorten. En die moeten we ook stellen om te zorgen dat het niet uit de hand loopt."

KLM maakte eerder bekend dat er tot vandaag vanaf Schiphol 'slechts mondjesmaat reizen kunnen worden geboekt'. KLM zegt nog niet te weten of dat zo blijft. Volgens de luchtvaartmaatschappij is dat afhankelijk van de situatie op Schiphol en wordt maandag pas besproken of er de komende tijd nog stoelen onbezet blijven.