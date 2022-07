ANP

NOS Nieuws • vandaag, 18:51 Een jaar na de moord op Peter R. de Vries is de zaak nog in volle gang

Op 6 juli 2021 klinken er 's avonds in de Amsterdamse Lange Leidsedwarsstraat vijf kogelschoten. "Dwars door die kk hoofd en lichaam. Hij is dood", stuurt de vermoede schutter kort daarop naar zijn contactpersoon. Het slachtoffer is misdaadverslaggever Peter R. de Vries, die zojuist de studio van RTL Boulevard heeft verlaten. Hij overlijdt negen dagen later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Ruim een jaar na de aanslag, op 14 juli, zou de rechtbank uitspraak doen in de moordzaak. Maar of dat nog doorgaat werd vandaag plotseling onzeker: de rechtbank maakte bekend de behandeling van de zaak te heropenen. Het Openbaar Ministerie heeft namelijk nieuwe bewijsstukken aangedragen tegen de twee verdachten.

Het gaat om de 22-jarige Delano G. en de 36-jarige Pool Kamil E. Justitie wil dat zij allebei levenslang de cel in gaan. In G.'s geval is dat omdat hij schoot, voor E. geldt dat hij als chauffeur van de vluchtauto fungeerde en voorverkenningen deed. Maar wanneer zij worden veroordeeld, betekent dat allerminst dat de zaak rond Peter R de Vries is afgerond.

Al langere tijd wordt vermoed dat de moord op Peter R. de Vries verband houdt met Ridouan Taghi. De Vries trad namelijk op als vertrouwenspersoon van Nabil B., die kroongetuige is in een omvangrijke zaak tegen Taghi. De officier van justitie zei eerder dat de strafzaak tegen de topcrimineel vermoedelijk aanleiding is geweest voor de moord op De Vries. Maar nog niet eerder kon het OM officieel aantonen dat er een link was tussen de twee. Nu zijn er nieuwe aanwijzingen.

Terugblik op de 6 juli 2021, de dag dat Peter R. de Vries werd vermoord.

3:47 Een jaar na de aanslag op Peter R. de Vries: de schok, de bloemen en het afscheid

Nieuwe verdachten

Afgelopen week werden drie nieuwe verdachten aangehouden in het rechercheonderzoek naar de moord. Een 27-jarige Nederlander is opgepakt op Curaçao en een 26-jarige Nederlander is aangehouden in Spanje. Volgens Het Parool zouden zij de moord hebben vastgelegd en de filmpjes verspreid. De derde is een 27-jarige Pool uit het Gelderse Ochten.

Deze Pool, Krystian M., wordt gezien als de man die de moord aanstuurde. In de rechtbank bracht justitie M. vandaag in verband met Taghi. Dat gebeurde in een andere zaak, namelijk die rond neef en advocaat van Taghi, Youssef T.

Youssef trad in 2020 toe tot Taghi's advocatenteam en mocht zijn neef sinds maart 2021 als raadsman bezoeken in de extra beveiligde inrichting. Maar bij die bezoeken functioneerde Youssef volgens justitie ook als "postbode". In de gesprekken kreeg Youssef volgens justitie informatie doorgespeeld in schriftjes, bedoeld voor personen buiten de gevangenis. In een zo'n brief zou Taghi opdracht hebben gegeven om zijn ex-zwager tot invalidens toe te mishandelen.

Advocaat Youssef speelde die opdracht buiten de gevangenis via-via door aan een Poolse man: Krystian M. Die werd maandag in zijn cel opgepakt, waar hij vastzit op verdenking van een poging tot moord in Zeewolde vorig jaar.

Spoor naar Taghi?

Volgens het OM stuurde M. dus ook de moord op de misdaadjournalist aan. In versleutelde berichtjes zou hij de twee uitvoerders hebben verteld wat zij moesten doen. Die versleutelde berichten stonden op een Google Pixelsmartphone, die in de gestolen auto lag waarin Delano G. en Kamil E. werden gearresteerd. 45 minuten na de schietpartij werden zij op de A4 aangehouden.

Ook als G. en E. deze maand worden veroordeeld, is de zaak-De Vries nog niet afgerond. Het onderzoek naar andere vermoedelijke betrokkenen, zoals Krystian M., loopt nog. Of het spoor uiteindelijk echt naar Ridouan Taghi leidt, zoals justitie vermoedt, moet nog blijken.

Marengo Eind vorige maand werd in het omvangrijke liquidatieproces Marengo levenslang geëist tegen hoofdverdachte Ridouan Taghi en vier medeverdachten. Ze zijn volgens het OM verantwoordelijk voor zes liquidaties, drie moordpogingen en het treffen van voorbereidingen voor nog eens vier liquidaties. Nabil B. functioneert als kroongetuige in het Marengo-proces. Zijn broer werd gedood, net als zijn advocaat, Derk Wiersum. In de zaak-Wiersum werd twee keer 30 jaar cel opgelegd aan de uitvoerders van de moord. Het OM had levenslang geëist en tekende beroep aan. Wie de opdracht voor die moord gaf, is nooit officieel vastgesteld. Maar ook die zaak - net als de moord op de broer van de kroongetuige - wordt door justitie in verband gebracht met Taghi. "Hoe reëel is het dat de opsomming van deze moorden als louter toeval bestaat?", zei de officier van justitie daarover.