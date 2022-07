Rechtbank heropent onderzoek moord Peter R. de Vries, maandag nieuwe zitting

De rechtbank heropent de behandeling van de zaak over de dood van misdaadjournalist Peter R. de Vries. Eind juni werd het onderzoek gesloten, maar het Openbaar Ministerie heeft sindsdien nieuwe stukken aan het dossier toegevoegd. Maandag vindt er daarom opnieuw een zitting plaats in Amsterdam.

In een persverklaring staat dat het onderzoek tot nu toe "niet volledig is geweest". De rechtbank ziet zich daardoor "genoodzaakt het onderzoek te heropenen", zodat de nieuwe stukken bestudeerd kunnen worden en het OM en de advocaten van de verdachten kunnen reageren. Wat er in de nieuwe stukken staat, is onduidelijk.