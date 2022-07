Nog twee arrestaties voor betrokkenheid bij moord Peter R. de Vries

Nog twee verdachten zijn aangehouden voor betrokkenheid bij de moord op Peter R. de Vries, meldt het OM . Een 27-jarige man werd op Curaçao aangehouden en in Spanje werd een 26-jarige man opgepakt. Beiden hebben de Nederlandse nationaliteit.

De twee waren mogelijk in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam toen De Vries werd neergeschoten. Ze zouden filmpjes hebben gemaakt en die meteen hebben verspreid, meldt Het Parool. Het OM doet daar verder geen uitspraken over.