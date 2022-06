Kinderen Peter R. de Vries: 'Moord kost meerdere levens'

Volgens Royce had zijn vader zelfs de verdachten geholpen, als die om hulp hadden gevraagd. Hij ging ook nog in op een brief die De Vries had geschreven aan zijn moeder. "Daarin schrijft hij dat hij onvoorwaardelijk van ons heeft gehouden. Dat hebben we altijd zo gevoeld en geweten. Dat zullen we bij ons dragen. We houden van hem tot in de eeuwigheid."

Ook Kelly besloot dat het geen zin had om te zeggen wat de moord op haar vader met haar heeft gedaan. "Mijn gevoel maakt jullie helemaal niks uit." Maar ze zei dat ze de verdachten wel iets wilde meegeven waar zij "de komende tientallen jaren over kunnen nadenken", namelijk dat een moord altijd meerdere levens kost.