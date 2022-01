Vriendin Peter R. de Vries: 'Er is niets met een melding van achtervolging gedaan'

De vriendin van Peter R. de Vries, journalist Tahmina Akefi, is gisteravond voor het eerst uit de anonimiteit getreden. In de WNL-documentaire Vertrouwelijk! verklaarde ze dat er niets is gedaan met een melding over een man die De Vries achtervolgde. Ook zegt ze dat zij en De Vries gevolgd werden in de weken voor de moord.

Toen Akefi en De Vries in Amsterdam gegraveerde armbanden gingen ophalen, zou de telefoon van de man die hem achtervolgde met zendmasten contact hebben gemaakt. " Hij was hier in de buurt. Toen ik dat hoorde dacht ik wel: wij waren bezig met de toekomst, terwijl het plan om hem af te maken klaarlag", zegt Akefi.

Volgens Akefi had de aanslag voorkomen kunnen worden. "De man die hem een paar keer heeft achtervolgd, onder andere op 28 juni, dat is zo opvallend geweest, dat dat bij de politie is gemeld. Maar daar is niks meegedaan, helemaal niks."

Ze zegt dat die melding pas na de aanslag boven water is gekomen. "Toen pas hebben ze beelden van die 28e opgevraagd en bekeken. En toen ontdekten ze dat degene die hem achtervolgd had ook bij de aanslag aanwezig was."

Geen plek in parkeergarage

De Vries wilde wel beveiligd worden, zegt Akefi. "Hij wilde geen persoonsbeveiliging. Laat dan je vaste routes beveiligen, zei ik. Toen zei hij: "Dat doen ze niet. Het is alles of niets"."

De Vries was volgens zijn vriendin wel in gesprek met de overheid over zijn beveiliging. Hij zou een paar weken voor de aanslag een afspraak met de NCTV hebben gehad. "Maar hij mocht zijn auto niet in de garage parkeren. Dus hij moest zijn auto 500 meter verderop parkeren en dan naar het gebouw lopen. Kun je nagaan, je nodigt iemand uit omdat z'n leven op het spel staat, maar een parkeerplekje zit er niet in." Peter was woedend, zegt ze. "Dit is hoe ze met mijn veiligheid omgaan, zei hij."

De NOS heeft de politie om een reactie gevraagd. Die verwijst door naar het Openbaar Ministerie. Het OM was zondagavond niet bereikbaar.