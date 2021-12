Eerbetoon aan Peter R. de Vries is radiomoment van 2021

Royce de Vries, de zoon van Peter R. de Vries, zei in De Perstribune dat hij het nummer vaak heeft gehoord en nu ook zelf regelmatig draait. "Ik heb ook de Top 2000 Spotify-lijst. Daar staat 'ie nu op nummer drie. Dan klik ik 'm toch even aan. Als je dat soort nummers niet gaat ontwijken, maar er juist ook naar luistert, dan wordt het minder beladen en eerder mooi om zoiets terug te luisteren."

Volgens de jury was de actie een "mooie, verbindende actie" en was die "enorm krachtig en troostend". Onder meer Ghislaine Plag (NPO Radio 1), Bart Arens (NPO Radio 2), Frank Dane (Radio 538) en Jaap Brienen (Sublime) maakten deel uit van de vijftienkoppige jury, met mediadeskundige Ron Vergouwen als voorzitter.

Vorig jaar was het gelijktijdige draaien van You'll Never Walk Alone op ruim 180 radiostations in Europa het radiomoment van het jaar. Het initiatief kwam toen van NPO 3FM-dj Sander Hoogendoorn, die met het lied mensen wilde verenigen in de coronacrisis.