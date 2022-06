OM eist levenslang tegen beide verdachten van moord op Peter R. de Vries

Het Openbaar Ministerie heeft een levenslange gevangenisstraf geëist tegen de twee vermoedelijke uitvoerders van de moord op Peter R. de Vries. Justitie ziet de 22-jarige Delano G. als schutter en de 36-jarige Pool Kamil E. als chauffeur. "Het is voor het OM tot hier en niet verder", lichtte de officier van justitie de zwaarst mogelijke strafeis toe. "Als een verdachte dit zo gewetenloos doet, dan moet de maatschappij daartegen worden beschermd."

Getuigenverklaringen, aangetroffen spullen in de auto van E. en bewakingsbeelden vormen volgens het OM voldoende bewijs dat de twee achter de moord zitten. Volgens het OM staat bovendien vast dat er sprake was van voorbedachten rade en hadden de verdachten louter een financieel motief. De officier van justitie sprak dan ook van een huurmoord.

"In de eerste plaats is een partner, vader, vriend en steun van velen vermoord. Het onbeschrijfelijke verlies dat zij moeten dragen, is heel groot", zei hij in de rechtbank. Hij erkende dat G. nog jong is en een levenslange gevangenisstraf zeer ingrijpend is. Maar wat het OM betreft hebben de verdachten het "recht op vrijheid" met de moord verspeeld.

Levenslang als glashelder signaal

Volgens de officier is er lang getwijfeld tussen het eisen van de maximale straf van 30 jaar cel of een levenslange gevangenisstraf. Uiteindelijk werd gekozen voor het laatste, in het licht van de eerdere moorden op de broer en de advocaat van de kroongetuige.

Met de strafeis wil het OM een voorbeeld stellen, zei de officier. Zo moet een "glashelder signaal" worden afgegeven dat moorden om angst en terreur te zaaien niet worden getolereerd. En dat ook voor mensen die niet zelf de trekker zouden hebben overgehaald, zoals chauffeur Kamil E., levenslang dreigt.

'Ze wisten wie ze zouden vermoorden'

Omstandigheden die tot strafvermindering zouden kunnen leiden, zijn er volgens justitie niet. De officier wees erop dat G. een strafblad heeft en er geen reden is om aan te nemen dat hij ontoerekeningsvatbaar is. E. werd in Polen tot meerdere jaren celstraf veroordeeld vanwege geweldspleging. Ook hem acht justitie volledig toerekeningsvatbaar.

De Vries werd op 6 juli vorig jaar neergeschoten toen hij de studio van RTL Boulevard verliet, op weg naar zijn auto. "Niet wetend dat hij na de uitzending letterlijk zijn dood tegemoet zal lopen", aldus het OM.

Volgens de aanklagers wachtte G. De Vries in de buurt van de studio in Amsterdam op, en schoot hij hem van achteren met meerdere kogels neer. De verdachten werden een uur later op de A4 door de politie klemgereden en aangehouden. De Vries overleed negen dagen na de moordaanslag in het ziekenhuis. "De verdachten die voor ons zitten, wisten heel goed wie ze zouden vermoorden", betoogde het OM.